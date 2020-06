NBA 2K21 a choisi TikTok pour dévoiler ses trois pochettes

L’été est arrivé et sera, comme chaque année, rythmé d’annonces concernant NBA2K21, l’un des jeux vedettes de la prochaine PS5. Du 30 juin au 2 juillet, ce sont les pochettes qui vont être mises à l’honneur. On en comptera trois, qui seront dévoilées chaque jour sur la plateforme TikTok nouvellement créée. On devrait retrouver Zion Williamson et Kobe Bryant, et peut-être un troisième joueur surprise.

Ancienne « cover » de NBA 2K20 avec Dwyane Wade, Anthony Davis a lancé le compte à rebours avec le premier post de la chaîne sur TikTok annonçant les pochettes à venir. NBA 2K ajoute que TikTok sera le nouveau point d’accès pour les fans qui pourront y consulter les dernières informations sur NBA 2K21 et les contenus exclusifs.

Outre la PS5, NBA 2K21 sera aussi disponible sur PC Windows, Xbox One, Xbox Series X, PS4, Switch et Stadia.