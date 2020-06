G-League : Frank Mason III nommé MVP de la saison

Comme la saison de G-League ne reprendra pas, la ligue de développement décerne ses récompenses individuelles.

Et alors que Christ Koumadje, Tremont Waters et Gabe Vincent ont respectivement été élus « Défenseur de l’année », « Rookie de l’année » et « Most Improved Player », c’est Frank Mason III qui a été désigné comme MVP.

Il faut dire que l’ancien joueur des Kings, signé cette saison en « two-way contract » par les Bucks, et qui évoluait donc dans leur franchise affiliée, le Wisconsin Herd, a fait parler la poudre, compilant 26.4 points, 5.0 passes et 3.4 rebonds de moyenne en 23 matchs. Auteur d’une pointe à 44 points, il a également affiché d’excellents pourcentages de réussite (50.4 % de réussite générale, 42.5 % à 3-points et 81.5 % aux lancers), alors que son équipe comptait un bilan de 18 victoires en 23 matchs lorsqu’il était présent dans le groupe.

Au final, le Wisconsin Herd a ainsi terminé avec le meilleur bilan de la saison, avec 33 victoires en 43 matchs.

C’est son coéquipier Jaylen Adams et Tremont Waters (Maine Red Claws) qui ont fini deuxième et troisième des votes, menés auprès des 28 entraîneurs et dirigeants de la G-League.