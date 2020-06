Une reprise de la NBA sous haute sécurité

Jour après jour, la NBA dévoile les contours de la reprise de la saison à Disney World, et jeudi, la ligue a tenu à rassurer les joueurs en précisant les conditions de sécurité autour et à l’intérieur de la « bulle ».

Ainsi, la NBA annonce qu’elle va faire appel à des sociétés privées de sécurité, mais aussi à du personnel fédéral et local pour sécuriser les hôtels, les salles ou encore les activités annexes. Précision importante : il n’y aura pas de forces de l’ordre à l’intérieur de la « bulle », mais elles seront positionnées à l’extérieur pour éviter toute intrusion.

Toutes les allées et venues seront drastiquement contrôlées, et la NBA évoque la mise en place d’un centre de renseignements pour surveiller l’activité sur place. Même les réseaux sociaux seront sous surveillance pour signaler des menaces contre le campus ou les joueurs. Le département de sécurité intérieure sera d’ailleurs impliqué dans cette surveillance, tout comme les sheriffs locaux et la police des routes pour escorter les transports des joueurs.

L’objectif est de répondre aux inquiétudes des joueurs qui s’apprêtent à vivre jusqu’à trois mois dans cet environnement clos.