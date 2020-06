Mesures de crise chez les Blazers avec licenciements et réductions de salaires

Avec des pertes qui se chiffrent au dessus de 18 millions de dollars, les Blazers ont dû se résoudre à réduire leur budget avec la suspension de la saison NBA. La franchise de Portland a effectivement décidé de licencier 15% de son personnel, ce qui correspond à 40 postes.

« C’est absolument la décision la plus douloureuse que nous ayons dû faire depuis que nous sommes à la direction de cette franchise », a déclaré McGowan dans l’Oregonian. « On a essayé de le faire de la manière la plus charitable possible dans cette période sans précédent. »

De même, tous les dirigeants ont été touchés par une réduction de salaire (entre 5 et 15%), dont le président Chris McGowan et ses adjoints. L’incertitude sur la possibilité d’un retour à l’activité ajoute à la complexité de la situation.

« On ne sait pas quand on va pouvoir reprendre. Si je pouvais dire qu’on sera de retour au travail en novembre, ça serait une chose. Mais on n’a pas d’événements programmés et on ne sait pas quand ils vont reprendre. »

Sachant qu’un match génère 2 millions de dollars de chiffre d’affaires en moyenne, le Rose Quarter sonne d’autant plus creux depuis le mois de mars dernier…