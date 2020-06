Trois joueurs des Kings touchés par le Covid-19

Avec la reprise de la saison à l’horizon, les équipes NBA procèdent à des tests au Covid-19 afin de rassembler leurs troupes en bonne santé avant d’entrer dans la bulle floridienne. Après Nikola Jokic et Malcolm Brogdon, mais aussi deux joueurs des Suns non identifiés, ce sont Jabari Parker, Alex Len et Buddy Hield qui ont été testés positifs chez les Kings de Sacramento.

Depuis sa ville natale de Chicago, le premier a rapidement publié un communiqué de presse, assurant notamment qu’il serait bien présent pour la reprise à Orlando.

« Il y a quelques jours, j’ai été testé positif au Covid-19. Je me suis immédiatement isolé à Chicago, où je réside actuellement. Je progresse bien dans ma récupération, je me sens bien. J’ai hâte de rejoindre mes coéquipiers à Orlando avec le retour au terrain avec la reprise de la saison NBA. »

Echangé d’Atlanta à Sacramento en février dernier, Parker a pris part à un seul et unique match avec les Kings (pour 4 points (1/6 aux tirs) et 4 rebonds en 15 minutes). Blessé à l’épaule droite et malade, l’ancien n°2 de la Draft 2014 devait revenir au jeu le 11 mars… quand la NBA a fermé la boutique !

Buddy Hield et Alex Len ont publié des messages similaires, et ils seront aussi présents à Orlando pour terminer la saison.