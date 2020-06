Nike : la prometteuse Air Zoom BB NXT arrive bien cet été

Entre leur look et leurs promesses techniques mises en avant par les ingénieurs de chez Nike, les Air Zoom BB NXT sont très attendues. Présentées dès février pour une sortie prévue avant les Jeux olympiques, leur lancement était finalement incertain à cause du Covid-19.

Mais la marque au Swoosh vient de confirmer que le modèle va bien débarquer cet été, le 2 juillet en Chine, le 25 juillet aux États-Unis, et on espère plus ou moins au même moment en Europe. En prime, Nike a dévoilé un nouveau coloris disponible à la rentrée lui, le « Rawthentic », blanc avec du violet et du bleu, à l’exact opposé du « Dangerous », noir et vert.

Pour rappel, voici les informations techniques du modèle :

– une technologie de mousse apparente Nike React sous les talons pour une sensation de souplesse et une réactivité remarquable ;

– une plaque fine positionnée par-dessus la mousse pour une meilleure rigidité en torsion ;

– deux unités Air Zoom positionnées sous la pointe du pied pour une excellente réactivité.

La promesse globale : « un rendement énergétique exceptionnel ». Réponse dans quelques semaines si la paire arrive jusqu’à nous.

