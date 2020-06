PJ Washington va se concentrer sur la défense cet été

12e choix de la dernière Draft, PJ Washington avait débuté l’exercice 2019-2020 en fanfare avec 27 points dont 7 paniers à 3-points. Comme le faisait alors remarquer son coach, James Borrego, il évoluait déjà « comme s’il était dans la ligue depuis deux ans ».

Et comme l’avait prédit son entraîneur, l’ancien pensionnaire de Kentucky a donc confirmé au fil de la saison qu’il avait les épaules pour tirer son épingle du jeu dans la ligue actuelle, en shootant notamment à 37.4% de réussite à 3-points. Àl’heure de faire le bilan avant une longue intersaison, le joueur s’est forcément montré satisfait.

« Je pense que cette saison a été énorme pour moi, » explique-t-il. « J’ai beaucoup appris de gars comme Marvin (Williams), de nos vétérans et même de jeunes gars comme Devonte’ (Graham), Miles (Bridges) et (Dwayne) Bacon. Je pense que ça a été une grande expérience d’apprentissage pour moi. Jouer à tous ces matchs et affronter les meilleurs tous les soirs, je pense que ça m’a permis de m’améliorer ».

« Je vais essayer de continuer à faire de bonnes choses sur le terrain, que ce soit en défense, en prenant des rebonds… D’avoir un impact sur le jeu de toutes les façons possibles »

Même son de cloche pour James Borrego, qui peut se consoler de cette nouvelle saison compliquée en constatant la progression de bon nombre de ses jeunes joueurs dont PJ Washington fait partie.

« Cette année, nous avons maximisé notre programme de développement et que nous nous sommes améliorés » souligne-t-il. « Devonte’ Graham a été le 34e choix de Draft, Miles et PJ le 12e. Nous ne parlons pas de deux ou trois premiers choix, mais de 12e choix. PJ Washington devrait être dans la First Team All-Rookie cette année ».

Comme Miles Bridges, PJ Washington s’est pris au jeu en ce qui concerne la défense sur les dernières semaines de la saison régulière. Un aspect de sa palette qu’il aimerait développer cet été pour poursuivre sur sa lancée.

« Au début de l’année, je ne pense que je ne défendais pas aussi bien que vers la fin, » détaille-t-il. « Je pense que je me suis plus investi par la suite. Sur chaque « roll » extérieur, j’aidais clairement mes coéquipiers. En tant qu’équipe, les gars ont juste pris la défense beaucoup plus au sérieux. Nous nous sommes engagés sur le fait que nous ne voulions pas que les équipes marquent sur nous (…). Je vais essayer de continuer à faire de bonnes choses sur le terrain, que ce soit en défense, en prenant des rebonds… D’avoir un impact sur le jeu de toutes les façons possibles, même si mon tir ne tombe pas dedans ».