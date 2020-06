Derrick Favors plébiscité par ses coéquipiers

Ce n’est peut-être pas celui dont on parle le plus, mais Derrick Favors n’en reste pas moins essentiel à la bonne tenue des Pelicans. Alvin Gentry a pu s’en rendre, lorsque son absence, à cause de douleurs au dos puis suite au décès de sa mère, a coïncidé avec la série de 13 défaites de New Orleans entre fin novembre et début décembre.

Indispensable aux Pelicans par sa présence au rebond et en défense, mais aussi en tant que point de fixation en attaque, l’ancien du Jazz a été précieux par sa régularité sur ses 45 matchs disputés.

« D-Fave a été énorme pour nous, il a été incroyable, » explique ainsi Josh Hart sur le site officiel de la franchise. « Protéger la raquette, protéger la peinture, assurer une bonne défense sur les grands des autres équipes. C’est super de l’avoir en bonne santé et qu’il puisse courir avec nous ».

Déjà un rôle de grand-frère, à 28 ans

Mais l’impact Derrick Favors ne se limite pas au terrain, le n°22 est également un coéquipier précieux au sein d’un jeune groupe fortement remodelé et dans lequel il joue déjà le rôle de grand frère, à 28 ans.

« J’étais enthousiaste à l’idée de côtoyer les jeunes et de connaître les gars qui sont venus des Lakers avec Lonzo (Ball), Josh Hart, Brandon (Ingram), et puis de connaître Zion (Williamson), Jaxson (Hayes), Nickeil (Alexander-Walker)… J’étais enthousiaste parce que je savais que ces gars allaient en quelque sorte me regarder en exemple et venir me voir pour des conseils ».

Par son comportement, Derrick Favors est davantage un leader par l’exemple qu’un meneur d’hommes vocal. Mais lorsqu’il s’exprime, l’ancien pensionnaire de Georgia Tech sait choisir les bons mots.

« Il est plutôt discret, mais quand il parle, ça signifie beaucoup, » note Jrue Holiday, un autre vétéran majeur de l’équipe. « Quand il est à nos côtés, je dirais qu’il a aussi un comportement qui rassure toute le monde. J’ai l’impression qu’à l’œil nu, on ne peut pas vraiment voir l’impact général qu’il a ».

Comme le reste du groupe, Derrick Favors aura l’occasion de monter en puissance sur cette fin de saison avec l’objectif de qualifier les Pelicans pour les playoffs.