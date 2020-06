De retour à l’action, Deni Avdija veut se préparer au mieux pour la prochaine Draft

Les vidéos prises à l’entraînement le montraient à l’œuvre derrière l’arc, et considérablement plus costaud… Deni Avdija a confirmé cette impression avec la reprise de la saison, hier, en Israël.

Face à la très modeste équipe du Maccabi Ashdod, le Maccabi Tel-Aviv s’est en effet imposé dans les grandes largeurs (114-82) et le prospect NBA a frappé fort avec 23 points, 7 rebonds et 5 passes décisives. Il a été très propre à 7/10 aux tirs dont 2/3 à 3-points, plus 7/8 aux lancers.

Un nouveau physique après les critiques

« C’était notre premier match officiel après la pause », a-t-il rappelé pour Sportsrabbi. « On a encore du travail à faire sur notre défense, pour retrouver nos automatismes d’avant la suspension. Mais globalement, je pense qu’on était plutôt bien car on a de très bons joueurs. Chacun d’entre nous connaît son rôle et ce qu’il fait de mieux. On est une famille. On doit retrouver notre meilleur niveau le plus rapidement possible. »

Âgé de 19 ans, Deni Avdija a profité de ce hiatus impromptu pour se renforcer musculairement et travailler son tir extérieur. Cette saison, il tourne à 13 points, 6 rebonds et 2 passes de moyenne (pour 16 d’évaluation) en championnat, et 4 points et 2 rebonds en Euroleague.

Des chiffres très encourageants mais le joueur a mal digéré certaines critiques à son encontre…

« Je me suis entraîné très dur car je voulais être dans la meilleure forme physique possible. C’était mon objectif. Je suis satisfait des résultats mais ce n’est que le début », reprend-il. « J’ai entendu dire que certains trouvent que je suis plutôt faible en termes de physique et j’ai pris ça très au sérieux. Ça m’a motivé pour travailler ma force et j’ai aussi travaillé à améliorer d’autres aspects de mon jeu. »

Comme tout rookie en provenance du Vieux Continent, Deni Avdija aura forcément un temps d’adaptation lors de son arrivée en NBA. Mais cette parenthèse imprévisible lui a en tout cas permis de se préparer davantage.

Le « Petit Prince » du basket israélien

Héritier d’un joli ADN sportif avec un papa ex-international yougoslave et ancien capitaine de l’Etoile Rouge de Belgrade, et une maman athlète et basketteuse, Deni Avdija est le « Petit Prince » du basket israélien. Son plus grand espoir. Au Maccabi Tel-Aviv, il est dans une des institutions en Europe et cela lui a permis de côtoyer, dès son plus jeune âge, des joueurs référencés en Europe, voire en NBA (Amar’e Stoudemire en l’occurrence cette saison).

Pressenti dans le Top 10 – et même de plus en plus dans le Top 5 pour certains, Deni Avdija a confirmé son potentiel de « playmaker » avec sa dernière prestation. Capable de gober le rebond et de lancer la contre-attaque lui-même, il est à l’aise dans le dribble et peut créer pour lui et ses partenaires. Surtout, il paraît bien plus apte à encaisser les chocs du jeu outre-Atlantique avec son nouveau physique.

Ces derniers matchs dans la ligue israélienne sont une rampe de lancement plutôt intéressante pour l’ailier, qui veut ajouter une ligne à son jeune palmarès. Déjà double champion d’Europe chez les moins de 20 ans, avec le « back-to-back » en 2018 et 2019, plus le titre de MVP du tournoi en 2019, Deni Avdija est un gagneur.

« On veut terminer la saison sur une bonne note. Personnellement, j’ai très mal vécu de finir notre saison européenne comme ça. On avait réussi une belle campagne et on s’était bien battu. On était tous impliqué à fond et c’était dur à avaler. Mais bon, on est là pour travailler et on a faim de gagner ce titre pour bien finir la saison. »