Bogdan Bogdanovic compare la reprise de la saison NBA à une compétition FIBA

En temps normal, à la fin juillet, les joueurs sélectionnés en équipe nationale ont les yeux rivés sur le prochain rendez-vous international. Cette année, ce devait être les Jeux olympiques de Tokyo, initialement programmés au 24 juillet 2020. Au lieu de cela, les joueurs NBA vont prendre la direction d’Orlando pour terminer la saison.

Ce sera le cas pour Bogdan Bogdanovic et les Kings (28 victoires – 36 défaites), qui seront à la lutte avec quatre autres équipes pour arracher le 8e et dernier spot qualificatif à l’Ouest.

« Franchement, on dirait une compétition FIBA à l’étranger, » note l’ailier de Sacramento, à propos de ce rendez-vous NBA estival jamais connu. « C’est à peu près à la même période. Août, juillet. Je suis expérimenté en la matière. Tu ne peux pas visiter la ville ou te promener, cela va être un peu différent avec cette bulle à l’intérieur. Ce sera une nouvelle expérience de vie. »

Evan Fournier fait la même analogie

Au-delà de ce timing inhabituel, contexte sanitaire oblige, la compétition n’aura pas grand-chose à voir avec la dernière Coupe du monde par exemple, à laquelle le Serbe a pris part avec sa sélection. Une sélection qui, on le rappelle, devra passer un tournoi de qualification olympique à domicile pour se rendre à Tokyo l’été prochain.

Mais contrairement à certains de ses homologues, Bogdan Bogdanovic n’a pas d’appréhension particulière quant à cette reprise : « Non, franchement. Je suis assez confiant avec la NBA et avec ce qu’ils vont faire. Nous sommes des professionnels et nous essayons tous de rester prêts pour tout ce qui vient. Nous devons être prêts à faire face à ces situations. Les circonstances sont telles qu’elles sont, mais nous devons être positifs. »

Le shooteur des Kings n’est pas le seul joueur à avoir fait cette comparaison avec une compétition FIBA. Il y a quelques jours, sur Twitter, Evan Fournier s’exprimait sur ces conditions si particulières de reprise : « Je trouve l’argument ‘C’est pareil pour tout le monde’ bidon. Le momentum d’une saison, les blessures, calendrier complétement changé qui pénalise ou avantage certaines équipes, l’avantage du terrain… Tout ce qui rend la NBA si spéciale n’est plus d’actualité. Ce sera pour moi comme un tournoi FIBA en quelque sorte. Les vainqueurs ont gagné sur ce tournoi-là. Mais pas question de dire champion NBA à mon avis. »