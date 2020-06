Reprise de la saison NBA : bientôt huit joueurs à l’entraînement

C’est une semaine décisive que s’apprête à vivre la NBA puisqu’à partir de lundi, les joueurs devront tous être dans la ville de leur franchise, et dès mardi, les coaches pourront enfin assister aux séances d’entraînement.

Selon ESPN, ce sera en deux étapes. D’abord, à partir de mardi, les installations pourront accueillir jusqu’à dix coaches et quatre joueurs en même temps. Ce sera effectif jusqu’au 30 juin.

Ensuite, à partir du 1er juillet, le nombre de joueurs passera à huit. On ne sait pas en revanche s’il sera possible d’effectuer des 2-contre-2 ou 4-contre-4, mais il faudra attendre l’arrivée à Orlando pour que les entraînements au complet débutent vraiment. Les équipes sont attendues sur place entre les 7 et 9 juillet.

À Disney World, le training camp est prévu du 9 au 29 juillet, et la NBA a annoncé que chaque équipe disputerait trois rencontres amicales (des « scrimmages ») avant la reprise officielle de la saison régulière, plus exactement entre les 21 et 29 juillet. Ces trois rencontres opposeront des formations logées dans le même hôtel.