Après cinq mois de pause, le basket a repris en Chine

Alors que certains quartiers de Pekin sont à nouveau confinés après la découverte de nouveaux cas positifs au coronavirus, le basket a repris en Chine. C’est évidemment à huis clos, et ce samedi avait lieu les premiers matches depuis le 24 janvier dernier.

Trois matches étaient au programme alors que les 20 équipes ont été divisées en deux divisions, dans deux « bulles » à Dongguan et Qingdao.

« Tout ce qu’on a vécu cette saison marquera sûrement au fer rouge l’histoire de la ligue de l’ABC, et l’histoire se souviendra également des difficultés, du dévouement et de la contribution de chacun de nous » écrit Yao Ming dans un message adressé aux joueurs et au public. « En tant que premier événement sportif à grande échelle à redémarrer en Chine, la reprise de la CBA a une importance stratégique pour promouvoir de manière globale la reprise de la production, le retour à la vie, et son impact social dépasse le basket en lui-même. »

Cependant, l’ancien pivot des Rockets, aujourd’hui président de la ligue, reste prudent. « L’épidémie n’est pas encore terminée, et nous devons faire en sorte que tout le monde puisse vivre, s’entraîner et jouer dans des conditions relativement confinées. Ni les salles vides, ni le système de tournois ne nous sont familiers, mais le sport, qu’on pensait révolu, est devant nous.«