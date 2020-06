Plus les jours passent, et plus le doute grandit chez les joueurs NBA – ou du moins se fait entendre – concernant la reprise de la saison. Cette nuit, Justise Winslow a rejoint publiquement les rangs des sceptiques, et s’est largement étendu sur le sujet.

La première crainte du Grizzly : la santé. « C’est délicat. Du point de vue du Covid-19, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée d’avoir tous ces gens dans une bulle, dans un espace confiné » avance-t-il sur le compte Twitter de la ligue. « C’est l’opposé de la distanciation sociale. Il y aura des gens qui travaillent à Disney qui rentreront voir leurs familles le soir, et reviendront le lendemain. J’imagine que tout le monde sera testé, mais on n’a pas de vaccin contre ça. On a beaucoup de gens qui sont malades. Même ici au Texas, ça repart. Ça ne donne pas un sentiment de sécurité. »

« Je sais que la NBA le prend au sérieux, mais je ne sais pas si ça vaut le coup »

Les chiffres des derniers jours font état d’un regain du nombre de personnes contaminées dans certains endroits, ce qui n’est pas pour rassurer ceux qui hésitent à reprendre. « C’est sérieux. Je sais que la NBA le prend au sérieux, mais je ne sais pas si ça vaut le coup. Est-ce bien raisonnable ? Les gens ont des familles, des bébés. On a des joueurs qui viennent de partout dans le monde et ne pourront pas voir leur famille. Ça fait beaucoup. »

Et c’est sans compter les interrogations sur la poursuite de la lutte contre le racisme, l’autre grande préoccupation chez les joueurs, qui pousse Kyrie Irving, Avery Bradley, Dwight Howard ou dernièrement Lou Williams à hésiter à revenir. « Les gens se battent, en vrai ou via Zoom. Si la saison reprend, je ne sais pas si ça sera une distraction ou une belle plateforme » s’interroge Winslow. « À voir. Je sais que moi et beaucoup d’autres, si on joue, on veut se servir de cette opportunité. Ce sera dur parce qu’on ne sera pas au front sur le terrain, on sera dans la bulle. C’est compliqué, mais je prie pour que ça continue quoi qu’il arrive. »

Avec tous ces griefs, pourquoi ne pas renoncer à un retour tout simplement ? « Car dans le même temps, je suis un compétiteur, je veux jouer. Je veux mon argent, même s’il ne s’agit pas que de ça. C’est un business, et si les propriétaires sont payés, je veux ma part. »

« On a de bonnes chances de garder cette huitième place »

Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte au sujet de cette reprise, pour certains contradictoires, et Justise Winslow symbolise parfaitement ce doute qui grandit à l’approche de la reprise. Une reprise que les joueurs avaient acceptée sans connaître les conditions de sa mise en oeuvre : « Je pense que quand on s’est mis d’accord avec les joueurs, c’était pour rejouer. Pas forcément pour la bulle, le confinement, sans famille, l’exposition au virus, tous ces gens qui travaillent autour » explique-t-il.

« On n’a pas dit oui pour tout ça. On a dit oui pour revenir et jouer. C’est à la ligue et au syndicat de trouver la meilleure solution possible. J’ai toujours des doutes. Je ne sais pas si c’est la meilleure chose à faire de revenir jouer maintenant. J’aimerais continuer cette lutte et toutes ces autres choses, mais pour être complètement honnête, j’ai des doutes sur Orlando » avoue l’ancien joueur du Heat, transféré à Memphis en cours de saison au sein d’un projet alléchant qui est sur le point d’être récompensé par une place en playoffs. Il n’a pas encore porté ses nouvelles couleurs, et ça pourrait aussi peser dans la balance, même s’il est bien moins enthousiaste qu’il y a trois semaines.

« On est dans une super position, on contrôle notre destin. On est huitième, on a huit matchs avant le ‘play-in’, on a de bonnes chances de garder cette huitième place, de gagner le ‘play-in’ et de jouer celui qui sera premier en playoffs » imagine-t-il, enthousiaste. « J’adore notre équipe. On a beaucoup de jeunes gars qui ont faim et n’ont peur de rien. Notre leader Ja est sensationnel. Il va gagner le trophée de rookie de l’année. Je suis juste extrêmement content de faire partie de ce groupe. Tout le monde s’amuse beaucoup. »