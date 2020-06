Austin Rivers mise sur la vitesse et le mouvement pour viser le titre

Déterminé à rejoindre la bulle d’Orlando pour réaliser une grosse campagne de playoffs, Austin Rivers a énuméré les points sur lesquels les Rockets devront exceller pour s’en sortir, à commencer par assumer cette identité « small ball », poussée à l’extrême depuis le départ de Clint Capela en février dernier.

« Évidemment, il faut y croire pour que ça marche et les gars sont prêts, » a-t-il déclaré à The Athletic. « Parce qu’on va jouer « small ball », ça va mettre en lumière ma vitesse, ma capacité à finir au panier, à créer pour les autres, à étirer le jeu, à mettre des tirs aussi et à défendre plusieurs positions. Parce que maintenant que nous sommes tous petits sur le parquet, il va y avoir beaucoup de changements. Je vais avoir l’occasion de montrer beaucoup de mes qualités à cette occasion ».

« En particulier lors des playoffs, où le terrain se rétrécit, les fautes ne sont pas autant signalées, le jeu change »

Plus petits, et donc plus mobiles, les Rockets pourront compter sur leur vitesse en transition, avec notamment Russell Westbrook aux commandes. Lorsque le jeu se ralentira, ce sera à James Harden de briller, mais pas que.

Pour Austin Rivers, il est primordial que le ballon continue de bouger.

« En particulier lors des playoffs, où le terrain se rétrécit, les fautes ne sont pas autant signalées, le jeu change, » poursuit-il. « Il n’y aura pas de supporters pour influencer les arbitres. Ce sera un jeu très physique, où vous pourrez juste entendre les joueurs et les arbitres parler. Je pense qu’à cause de cela, on doit vraiment continuer à faire ce qu’on fait, bouger la ballon et jouer avec beaucoup de vitesse ».

Il faudra ainsi trouver le bon compromis avec un James Harden qui aura souvent le ballon en main. La volonté de Mike D’Antoni repose avant tout sur la vitesse d’exécution.

« Quoi qu’il en soit, on devra jouer contre les Lakers ou les Clippers au deuxième tour, donc il faudra être prêt pour un combat de chiens d’une manière ou d’une autre »

« Il veut que le ballon soit envoyé vers l’avant, et non pas qu’on dribble avec tout le temps. Il est évident que James reste James et on va quand même faire beaucoup de choses pour lui, parce qu’il est notre meilleur scoreur et le meilleur scoreur de la ligue. Il faut donc jouer avec ça et le laisser faire son truc, évidemment. Mais en même temps, ce que Mike veut aussi, c’est qu’on fasse remonter le ballon, vous savez, pour nous permettre, à moi et à Eric, des gars comme ça, qui peuvent vraiment attaquer et le faire davantage. Ça aider aussi des gars comme Jeff Green aussi, qui sont grands et ont la capacité de dribbler, et ça permettra vraiment à nos scoreurs d’avoir de meilleures positions. Ça facilitera aussi le travail de James et Russ ».

L’absence de supporters pour influencer les arbitres, qui va aussi permettre aux joueurs « de mieux communiquer » en défense est un autre élément à prendre en compte. La disparition de la notion d’avantage du terrain aussi, et pousser les équipes à raisonner davantage en terme de « matchups ».

« Je pense que la clé est d’essayer d’obtenir la meilleure place pour affronter le style d’équipe qui vous convient le mieux. Mais quoi qu’il en soit, on devra jouer contre les Lakers ou les Clippers au deuxième tour, donc il faudra être prêt pour un combat de chiens d’une manière ou d’une autre ».

Une chose est sûre, Austin Rivers est prêt pour fin juillet.