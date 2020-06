Sécurité aérienne : bientôt une loi « Kobe Bryant et Gianna Bryant » ?

Le Congrès américain débat actuellement d’une nouvelle loi sur la sécurité des vols en hélicoptère, et le projet de loi défendu par le camp démocrate s’intitule « Kobe Bryant and Gianna Bryant Helicopter Safety Act ». L’idée est d’exiger que les appareils transportant six personnes et plus soient équipés d’un système d’avertissement et d’alarme d’impact pour prévenir les collisions avec le sol. Cet avertisseur n’équipe actuellement que les avions.

« J’encourage fortement le Congrès américain à adopter une loi fédérale qui améliorerait la sécurité des hélicoptères opérant dans ce pays », a déclaré Vanessa Bryant dans un communiqué. « Je pense qu’il y a une chance que Kobe et Gianna soient encore en vie aujourd’hui si leur hélicoptère avait été équipé de l’équipement de sécurité requis par ce projet de loi fédéral. Je crois que ces mesures de sécurité sauveront de nombreuses vies. En tant que passagers en avion, nous partons du principe que des mesures de sécurité appropriées sont destinées à éviter que des accidents ne se produisent avant notre vol. Il est regrettable que ce ne soit pas le cas et les compagnies aériennes doivent prendre leurs responsabilités pour protéger des vies. »

Juste après l’accident de janvier dernier, qui avait coûté la vie à neuf personnes, dont Kobe et Gianna Bryant, un représentant de Californie avait déjà émis l’idée d’une loi sur la sécurité aérienne, et c’est après l’intervention de la veuve de Kobe Bryant que les législateurs ont accéléré la procédure. Vanessa Bryant s’est dit « profondément émue » qu’une loi puisse porter le nom de son mari et de sa fille : « Le fait d’associer les noms de Kobe et Gianna à cette loi fédérale qui a le potentiel de sauver d’innombrables vies serait un hommage approprié à leur mémoire« .

Dans le texte de loi, on découvre aussi qu’il est proposé de rebaptiser les boîtes noires des hélicoptères en « Mamba 8 Box » « en l’honneur des trois joueuses, des deux entraîneurs et des trois parents à bord, soit 8 membres de la Mamba Academy« .