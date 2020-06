Kyle Korver préfère un changement des mentalités à un titre NBA

Certains se souviennent de cette lettre qu’il avait écrite pour The Players’ Tribune en 2019, intitulée « Privilégié ». Particulièrement sensible à la cause afro-américaine et au racisme institutionnel dont ils sont les victimes, Kyle Korver a encore exprimé son soutien à ses coéquipiers, quoi qu’ils décident pour la reprise de la saison.

« Si mes coéquipiers, amis et frères noirs pensent que ne pas jouer est la meilleure chose pour encourager un vrai changement, je me range de leur côté. Ça me va », a déclaré Kyle Korver lors d’une discussion avec Richard Jefferson pour ESPN. « Si nous pensons que c’est la meilleure façon d’opérer un changement… Je suis plus concerné par ce changement qui doit arriver qu’un titre de champion. »

Avec une coalition grandissante de joueurs qui s’inquiètent, ou tout simplement refuseraient de participer au tournoi final d’Orlando, la nécessité d’un dialogue entre Kyrie Irving et Adam Silver s’impose.

Dans ce débat, Kyle Korver est forcément parti pris.

« D’un autre côté, je suis dans une équipe qui a la possibilité de gagner le titre, ce que je n’ai jamais accompli dans ma carrière. J’aimerais forcément gagner. Donc, je me demande s’il y a une manière de lier les deux choses. Je pense qu’il y a un débat à avoir à ce propos. »

C’est évidemment la position du grand patron de la Ligue, Adam Silver. Et avec lui, LeBron James et une partie importante de joueurs – dont Kyle Korver – semblent également être de cet avis.

« Dans le fond, je vais suivre la direction donnée par mes frères et coéquipiers noirs sur le sujet. Je me range de leur côté dans tout ce qu’ils voudront faire. C’est ce que je veux faire. Je veux qu’il y ait un vrai changement et je veux participer à ma mesure, mais j’attends aussi la NBA. Je pense qu’il y a une opportunité à Orlando de pouvoir souligner ce changement. La NFL a sorti 250 millions de dollars en plaidant qu’ils allaient changer et qu’est-ce que la NBA va faire ? Je pense que la NBA est la meilleure ligue, et de loin, et j’ai hâte de voir ce qu’ils vont trouver. »

La balle est dans le camp des instances.