Danny Green n’a toujours pas pu récupérer sa bague de champion gagnée avec les Raptors

C’est la tradition : quand un joueur quitte les champions en titre, il récupère sa bague lors de son passage en ville la saison suivante. Pour Danny Green, c’était prévu le 24 mars dernier, lors du déplacement des Lakers à Toronto.

Sauf que la saison a été mise entre parenthèses depuis le 11 mars, privant ainsi l’arrière de son précieux bijou. Pour y remédier, la franchise canadienne a proposé à Danny Green de lui envoyer la bague, mais ce dernier a refusé.

Pour quelle raison ? Il préfère la recevoir devant son ancien public. Ce qui exclut donc une remise en main propre à Disney World, si jamais Raptors et Lakers venaient à se rencontrer en Finals. « Si je gagne le titre cette saison, j’aurais ma bague avec les Lakers avant celle des Raptors », a-t-il plaisanté pour le site TSN.

Une interrogation demeure : la présence ou non du public dans la Scotiabank Arena de Toronto. En effet, le syndicat des joueurs s’attend à commencer le prochain exercice à huis clos, ce qui gâcherait (ou repousserait, si le joueur est vraiment patient) cette petite cérémonie pour le double champion NBA, déjà titré avec les Spurs en 2014.

Outre la bague, les Raptors avaient été gâtés

Surtout que Danny Green est le dernier joueur champion en 2019 à ne pas avoir reçu sa bague. Jeremy Lin, parti en Chine cette saison, a lui reçu la sienne, également dans des circonstances exceptionnelles.

« C’est marrant car j’ai essayé qu’ils me l’envoient », raconte-t-il. « J’ai simplement dit à la franchise de l’envoyer en Chine, mais ils n’étaient pas très motivés. Pour eux, ce n’est pas vraiment un objet qui part au courrier. Je me disais que ce n’était pas si gros que ça, donc que ça pouvait se faire très simplement. »

Ce que l’ancien joueur des Knicks et des Lakers ne savait pas, c’est que la bague des Raptors était non seulement la plus grosse de l’histoire du sport américain, mais surtout qu’elle était accompagnée.

« Ils m’ont donc expliqué que, primo, la bague était très précieuse, et deuxio, beaucoup de choses allaient avec. Je ne savais pas, en effet, qu’il y avait une veste de la part de Drake, une bouteille de champagne et un jeu vidéo. »

Le rappeur avait effectivement fait confectionner des vestes personnalisées. Résultat : les Raptors ont envoyé le paquet à un membre de la famille de Jeremy Lin en Californie, qui a ensuite apporté le tout au joueur en Chine.