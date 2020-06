Svi Mykhailiuk, l’exemple à suivre pour les Pistons

Invité au Rising Stars Challenge, Svi Mykhailiuk a été de ceux qui ont profité de la saison chaotique vécue par Detroit pour gagner en temps de jeu (jusqu’à 30 minutes par match en janvier) et en expérience. L’Ukrainien a aussi démontré sa fiabilité au tir à 3-points, terminant l’exercice à 40.4% de réussite pour cinq tentatives par match.

Mais ce qui a le plus impressionné le reste du groupe, c’est son éthique de travail, comme l’ont récemment souligné Blake Griffin et Luke Kennard.

« Svi est une bête de travail, a déclaré Luke Kennard aux médias locaux. Il est toujours à la salle de sport, il est toujours là pour prendre ses tirs avant plus tôt, et il reste après. C’est un joueur intelligent, il est juste facile. C’est un pur shooteur, c’est un scoreur, il sait jouer au basket. Et j’ai vu sa confiance continuer à grandir tout au long de l’année. C’était super à voir ».

Encore une carte à jouer la saison prochaine

Svi Mykhailiuk a notamment profité des blessures de Luke Kennard voire de Reggie Jackson pour saisir l’occasion de montrer ce dont il était capable. Comme Christian Wood, l’arrière-ailier a gagné la confiance de ses coéquipiers qui le voient pleinement intégré dans le processus de reconstruction de la franchise et se projettent déjà sur la saison prochaine.

« Je sais qu’à chaque fois qu’il sortait du terrain, on se parlait de quelque chose qu’il avait vu ou de quelque chose que je pensais qu’il pouvait faire mieux, juste des choses différentes, a poursuivi Luke Kennard. On continue à lui parler, et sa progression continue va être vraiment importante pour nous l’année prochaine, je le crois vraiment. Il travaille dur en ce moment, je peux vous le dire. Il est au gymnase, il travaille et ça va certainement se voir encore plus l’année prochaine ».

Son prochain objectif sera désormais d’essayer d’influer sur le jeu de différentes façons, avec d’autres armes que le tir à 3-points. « C’est une approche mentale et ça tient à sa confiance dans le fait qu’il peut influencer le jeu par d’autres moyens que le tir, estime Blake Griffin. Je pense que l’année prochaine sera une grande année pour lui. Il a beaucoup travaillé et j’ai l’impression qu’il a franchi ce pas ».

Aux autres jeunes pousses des Pistons de suivre son exemple de progression.