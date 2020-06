Ja Morant milite pour le retrait d’une statue du Général Lee

Depuis le début du mouvement contre les violences policières et les inégalités raciales, des manifestants s’en prennent à des statues de personnalités marquantes de l’histoire des colonisations et de l’esclavage.

Aux Etats-Unis, ce sont les monuments à la gloire des généraux confédérés de la Guerre de Sécession qui sont ciblées, et Ja Morant a demandé à un juge du Kentucky de retirer une statue de Robert E. Lee, général des armées confédérées, devenu une icône de l’extrême-droite américaine pour sa défense de l’esclavage.

Cette statue trône au centre-ville de Murray, une petite ville de l’État du Kentucky, où le meneur des Grizzlies a porté les couleurs de l’université de Murray State.

« J’ai eu l’impression d’être chez moi dès que j’ai mis un pied sur le campus et de devenir un membre de la communauté » écrit Ja Morant dans une lettre envoyée le 11 juin à un juge du comté de Calloway. « En tant que jeune noir, je ne saurais trop insister sur l’idée troublante et oppressante de savoir que la ville honore toujours un général de guerre confédéré défendant la suprématie blanche et la haine. »

Le monument à la gloire du Général Lee a été érigé en 1917 pour honorer les soldats confédérés du comté de Calloway, et il se trouve à l’extérieur du palais de justice du comté de Calloway. « Au regard des événements récents et du mouvement Black Lives Matter, il est nécessaire d’agir maintenant« , poursuit ainsi Ja Morant. « Nous ne pouvons pas changer la culture du racisme sans changer la célébration du racisme. »