Fait divers : Gerald Wilkins arrêté et hospitalisé

Gerald Wilkins (56 ans) a beaucoup fait parler de lui dans la rubrique police/justice depuis quelques jours. Le New York Daily News raconte que le frère de Dominique et père de Damien a été arrêté trois fois depuis le 31 mai et même hospitalisé pour vérifier sa santé mentale.

Tout a commencé le 31 mai, quand Gerald Wilkins est entré de force chez une femme, qui explique que le basketteur l’a poussée. Il voulait utiliser son téléphone et se serait mis en colère lorsque la locataire des lieux a refusé.

Le 6 juin, il s’enferme dans la chambre de sa compagne pendant plus de deux heures et désactive l’alarme à incendie. Puis, d’après le rapport de la police, il déverse des produits inflammables mais aussi de l’eau, de la javel, de l’urine ou du savon à travers la porte. Arrêté, il a été transporté à l’hôpital pour effectuer des tests.

Enfin, le 9 juin, il est de nouveau interpellé pour avoir agressé un homme avec un tournevis. Il aurait été agressif, criant sans raison sur le gérant d’un magasin, selon ce dernier. Il aurait également bousculé un client. Il a été arrêté pour voie de fait et vol.

Gerald Wilkins a disputé 900 matches en NBA entre 1985 et 1999, pour 13 points de moyenne. Il a surtout évolué à New York mais aussi à Orlando et Cleveland et même une saison, la première de la franchise, à Vancouver.