À Detroit, Luke Kennard est impatient de continuer à grandir avec un groupe rajeuni

Après avoir fait le ménage de quelques-uns de ses plus gros contrats avant la trade deadline, comme Reggie Jackson ou Andre Drummond, Detroit va se préparer à repartir avec un groupe rajeuni la saison prochaine.

Un groupe où Luke Kennard sait qu’il aura un grand rôle à jouer, lui qui avait montré à quel point il pouvait être précieux en tournant notamment à 17.3 points, 4 rebonds et 4.6 passes décisives par match sur le mois de novembre, jusqu’à ce que des soucis récurrents aux genoux ne le forcent à effectuer un un nouvel arrêt aux stands.

Un leader pour les plus jeunes ?

Alors que les Pistons ne peuvent désormais viser que le début de la saison 2020-2021, l’ancien pensionnaire de Duke s’est dit enthousiaste à l’idée de poursuivre le changement de cap de sa franchise, axé sur la jeunesse.

« Quand vous regardez nos joueurs qui sont sous contrat, nous avons beaucoup de jeunes, » a-t-il déclaré à Detroit News. « Je sais que ces jeunes travaillent en ce moment, et ils ont passé beaucoup d’étapes l’année dernière pour montrer ce dont ils étaient capables. Je suis heureux de continuer à grandir avec eux, et évidemment, avec certains de nos vétérans. On peut compter parmi les meilleurs vétérans de la ligue, qui ont traversé tant de choses dans leur carrière. Mais je suis enthousiaste. Je le suis vraiment. Je suis toujours à Detroit en ce moment et nous avons pu aller un peu à la salle de sport, voir des gars qui ont travaillé dur. C’est excitant de voir que tout le monde est sur la même longueur d’onde quant à ce que nous voulons accomplir ».

Luke Kennard est d’autant plus motivé que la configuration actuelle lui offrira plus de responsabilités au sein de l’équipe. L’arrière créateur veut en profiter pour devenir un meilleur basketteur, mais aussi un leader.

« Je vais continuer à travailler sur le dribble, les passes, l’élargissement de ma zone de tirs et essayer de devenir un scoreur d’élite en NBA. C’est vraiment ce que je veux faire. Et puis, juste du point de vue du leadership, je vais maintenant entrer dans ma quatrième année et je veux devenir plus un leader sur le terrain, en hors du terrain ».