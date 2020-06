Blake Griffin s’attend à beaucoup de changements à Detroit

En se débarrassant de Reggie Jackson et Andre Drummond au cours d’une saison sans playoffs, les Pistons ont activé le mode reconstruction. Ils sont d’ailleurs en train de repenser leur organigramme. Et Blake Griffin, le « franchise player », s’attend à d’autres changements.

« On a beaucoup de décisions à prendre cet été et il y aura probablement beaucoup de changements » imagine-t-il sur MLive. « J’ai hâte de connaître le rôle qu’ils me donneront. »

Visiblement, celui-ci n’est pas clair : même s’il est encore sous contrat pour encore deux ans à plus de 75 millions de dollars, il pense qu’il devra parler avec sa direction dans les prochaines semaines de son futur à Detroit.

« Je fais partie des Detroit Pistons et je fais ce qu’il faut pour me préparer à jouer pour eux et gagner des matchs. Mais en ce qui concerne l’intersaison, ce qu’on va faire à l’avenir, ça dépendra d’eux, donc quand le temps viendra, on aura cette discussion. »

Gêné par son genou, il n’a joué que 18 matchs cette saison en compilant ses pires moyennes en carrière. Pour autant, il ne pense ni à la retraite, ni que sa carrière est sur le déclin. « Le basket en général me rend enthousiaste, et je serai prêt » assure-t-il en parlant de la saison prochaine.