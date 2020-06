Willy Hernangomez veut rester à Charlotte, pas Dwayne Bacon

C’est officiel : la saison ne reprendra pas pour les Hornets. Au mieux, ils disputeront quelques matchs contre les autres équipes éliminées, histoire de se dégourdir les jambes et de s’occuper d’ici la prochaine saison. Ce qui signifie que certains d’entre eux ont peut-être joué leur dernier match sous les couleurs de Charlotte. Sont ainsi en fin de contrat Willy Hernangomez, Dwayne Bacon et Bismack Biyombo notamment.

Le premier cité espère retrouver son maillot 41 mauve et bleu : il vient d’annoncer vouloir prolonger son contrat en Caroline du Nord. « Je me sens à la maison à Charlotte » a-t-il confié. « J’aimerais rester. Ça va être un long été, mais j’aimerais vraiment rester à Charlotte, c’est certain. »

Presque pas utilisé par James Borrego dans un premier temps, il avait intégré la rotation au début de l’année civile, pour des moyennes de 8.3 points et 5.7 rebonds en 16 minutes. Et il veut faire partie de la reconstruction. « Ça nous a pris plusieurs mois pour lancer la machine, mais vous avez finalement vu à la fin que nous prenions du plaisir, que nous jouions dur, contre de bonnes équipes, des équipes de playoffs. C’est à utiliser comme motivation. »

Dwayne Bacon dans une impasse

Ça ne suffit pas à redonner le sourire à Dwayne Bacon : l’arrière/ailier s’attend lui « à aller voir ailleurs. » À l’inverse de l’Espagnol, il était titulaire en début de saison avant de progressivement disparaître de la rotation. En février déjà, il exprimait ses doutes sur la confiance de son coaching staff.

« Peut-être que je ne suis pas fait pour cette franchise ou peut-être qu’ils ne me veulent pas » s’interrogeait-il. « Je vais continuer à façonner mon CV, ça va aller, je crois que ça fonctionnera quelque part, mais peut-être pas ici. »

Bismack Biyombo, qui arrive à la fin de son contrat de 72 millions sur quatre ans, n’a lui donné aucune indication sur son futur, si ce n’est qu’il est content des fondations qu’il a aidées à poser à Charlotte. « Je suis enthousiaste au sujet de la progression du groupe » explique-t-il. « On a dépassé les attentes, on aurait dû aller à Orlando, mais au final, on doit juste progresser. »