Dwane Casey espère également que les équipes non invitées à Orlando pourront jouer cet été

Comme les sept autres équipes non invitées à Orlando (Golden State, Minnesota, Cleveland, Atlanta, New York, Chicago et Charlotte), Detroit ne veut pas se tourner les pouces jusqu’à la prochaine saison, en décembre.

« Je sais qu’il y a eu des conversations avec la ligue concernant les différentes options pour réunir le groupe, afin d’organiser une sorte de compétition plus tard dans l’été, fin juillet ou août, donc la ligue en est très consciente », explique ainsi le coach des Pistons, Dwane Casey. « Je pense simplement que cela nous désavantage par rapport à la concurrence, si nous ne faisons rien du 11 mars au 1er décembre, ou peu importe la date de la reprise. »

Comme la majorité des huit équipes non conviées à Disney World, la troupe du Michigan aimerait ainsi que la NBA autorise la mise en place d’une sorte de « Summer League » entre ces formations, durant l’été.

En quête d’un meneur de jeu titulaire

« Que ce soit un mini-camp ou une sorte de Summer League avec quatre des huit équipes, cela serait suffisant », explique le technicien. « Différentes idées ont été émises. Surtout avec une équipe jeune – et les huit équipes sont toutes des équipes jeunes – vous ne pouvez pas vous entraîner qu’avec du un-contre-un pour tenter de faire progresser les gars d’un point de vue individuel. Les équipes d’Orlando ont un avantage compétitif en s’affrontant dans une atmosphère très concurrentielle et cela nous fait vraiment reculer d’un point de vue compétitif. »

Dwane Casey est néanmoins satisfait de la participation de ses joueurs, depuis la réouverture du centre d’entraînement de l’équipe, assurant notamment que Blake Griffin « se porte bien » et récupère de ses problèmes.

Dans sa conférence de presse avec les journalistes, l’entraîneur a également évoqué l’avenir, et notamment le fait que les Pistons devaient récupérer un meneur de jeu titulaire, « que ce soit par la free agency ou la Draft ».