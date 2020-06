Reprise de la NBA : quand et comment les Raptors vont-ils s’organiser pour passer la frontière ?

En plus de l’inconnu dans lequel les 22 franchises vont être plongées à partir de juillet pour préparer cette reprise de la saison NBA, les Raptors ont également une difficulté supplémentaire à surmonter. Ils ne sont pas aux États-Unis.

En effet, la franchise étant canadienne, il faudra pour certains de ses membres passer la frontière, dans ce qui reste une formalité habituellement mais demeure une épreuve dans le cadre d’une pandémie.

Les équipes concernées par la reprise sont attendues à Disney World autour du 7 juillet et les champions en titre ne savent toujours pas comment ils vont s’organiser.

« On n’a pas vraiment pris de décision ferme pour la date de la reprise, ni où on va aller », livre Nick Nurse, dans des propos rapportés par ESPN. « On a des plans des deux côtés de la frontière, pour que ce soit aussi sûr que possible. C’est notre principal priorité. On a encore quelques options à regarder de près. »

Pourquoi est-ce si compliqué ? Car l’équipe est coupée en deux, entre les joueurs aux États-Unis et ceux au Canada. Si les Raptors décident de commencer à se préparer au Canada, ils devront rapatrier les joueurs présents aux États-Unis et le gouvernement canadien a instauré une quarantaine de deux semaines pour toute personne de retour.

Dans l’autre sens, c’est-à-dire du Canada vers les États-Unis, ce serait un peu plus simple car le gouvernement américain a mis en place un processus simplifié depuis le mois dernier pour les athlètes.

Par manque de détail, les champions 2019 sont encore dans le flou.

« On n’a pas encore toutes les informations, mais on se rapproche », explique le coach canadien. « Jour après jour, on avance vers la décision finale. On a encore beaucoup à faire avant de faire le moindre mouvement. »