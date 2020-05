Les États-Unis rouvrent leurs frontières pour permettre le retour des athlètes étrangers

Avec la pandémie du Covid-19, Donald Trump a fermé les frontières des États-Unis, annonçant notamment la suspension de la délivrance de tous les visas ordinaires, dans tous les pays du monde. Seuls les citoyens américains sont autorisés à rentrer, les frontières avec le Mexique et le Canada étant également fermées.

Des mesures qui pourraient poser problème pour les basketteurs étrangers qui sont rentrés dans leurs pays au plus fort de la crise, et qui vont sans doute être rappelés par leurs clubs à partir du 1er juin.

Mais Chad Wolf, le secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, a annoncé avoir émis un décret afin d’éviter le problème, en permettant aux athlètes étrangers de revenir afin de participer aux divers ligues et championnats locaux, mentionnant la NBA, la MLB, la NHL, la WNBA, les circuits PGA et LPGA ou encore ATP et WTA.

« Les événements sportifs professionnels apportent des bénéfices économiques nécessaires mais, et c’est tout aussi important, ils sont source de fierté pour la communauté et d’unité nationale », écrit ainsi Chad Wolf. « Dans le contexte actuel, les Américains ont besoin de leurs sports. Il est temps de rouvrir l’économie et il est temps de remettre nos athlètes professionnels au travail. »

Luka Doncic, qui était rentré en Slovénie mi-avril, ou encore Sekou Doumbouya, revenu en France à la même période, vont ainsi pouvoir rentrer aux États-Unis sans encombre.