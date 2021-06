Le 9 juin 1985, Kareem Abdul-Jabbar devient le plus vieux MVP des Finals de l’histoire

Troisième meilleur marqueur de l’histoire des Finals (1 317 points) derrière LeBron James (1 383) et Jerry West (1677), Kareem Abdul-Jabbar a disputé dix fois la série finale de la saison NBA et les Finals 1985 restent sa dernière grande performance à ce niveau.

Les Lakers affrontent alors les Celtics pour une revanche des Finals 1984, remportées par Boston. Los Angeles est éparpillé façon puzzle dans le Game 1, devenu le fameux « Memorial Day Massacre ».

Toute l’équipe est dominée, mais c’est bien Kareem Abdul-Jabbar qui est pointé du doigt. Avec seulement 12 points et 3 rebonds, le pivot a clairement manqué son entame des Finals. Le lendemain, pour le debriefing vidéo du match, il s’installe devant l’écran, alors qu’il était habitué au dernier rang.

« Kareem a été mauvais. Il le sait », confirme Pat Riley. « Je lui ai dit, très honnêtement. Il m’a dit la même chose, ainsi qu’aux autres joueurs. Son langage corporel voulait dire qu’il allait assumer ses erreurs, il voulait les voir. Il a passé un contrat avec nous : ça n’arrivera plus. Cette rencontre a été, paradoxalement, une bénédiction. Après ce match, Kareem avait un tout autre regard. »

MVP des Finals quatorze ans après

Dès le Game 2, le pivot réagit avec 30 points, 17 rebonds, 8 passes et 3 interceptions. Dans les quatre victoires de Los Angeles, il tournera à 30.2 points, 11.3 rebonds, 6.5 passes et 2 contres de moyenne. Le tout à 38 ans passés !

Le 9 juin 1985, dans le Game 6 à Boston, il inscrit 29 points pour permettre aux Lakers de remporter leur neuvième titre NBA et surtout leur premier titre face aux Celtics. Avant 1985 et après huit Finals, jamais les Californiens n’avaient réussi à battre la franchise celte.

Jamais, aussi, un MVP des Finals (25.7 points, 9 rebonds, 5.2 passes de moyenne) n’avait été aussi vieux puisque Kareem Abdul-Jabbar avait 38 ans et 54 jours ce 9 juin 1985. Wilt Chamberlain, ancien recordman, avait 35 ans et 260 jours en 1972, et Michael Jordan, plus tard, 35 ans et 117 jours en 1998.

Pour Kareem Abdul-Jabbar, c’est le second trophée de MVP des Finals de son palmarès, 14 ans après son premier, gagné en 1971 avec les Bucks.

« Il a fait taire les critiques », dira de lui Pat Riley, durant les Finals. « Il a défié toute logique. Il est incroyable. C’est un des athlètes les plus spéciaux de notre temps. »