Les Hornets coupent les ponts avec une agence de sécurité après ses commentaires sur les violences policières

Les Hornets et CPI Security, c’est terminé. La franchise de Caroline du Nord vient d’annoncer la fin de son partenariat avec cette société spécialisée dans les systèmes d’alarmes notamment. La décision fait suite aux commentaires de Ken Gill, patron de cette société, sur la mobilisation en cours contre les violences policières.

Interrogé sur les réponses à apporter sur ces enjeux par Queen City Unity, une organisation qui promeut l’égalité pour tous à Charlotte, le responsable a rétorqué : « Veuillez consacrer votre temps de manière plus productive. Une meilleure utilisation du temps serait de se concentrer sur le crime des personnes noires sur des personnes noires et le meurtre insensé de nos jeunes par d’autres jeunes. Passez une bonne journée. »

Des commentaires que Queen City Unity a qualifiés « d’inappropriés et racistes ». Depuis lors, l’organisation menait une campagne active d’appel au boycott de la société. Une campagne qui a payé puisque outre les Hornets, les Charlotte Knights (MLB), les Carolina Panthers (NFL) ainsi que les universités de North Carolina State et South Carolina ont annoncé couper leurs contacts avec l’entreprise.

« Notre président (Michael Jordan) a été très clair sur ses réflexions concernant les questions d’égalité raciale, de justice sociale et de diversité, » justifient les Hornets dans un communiqué. « Dans toute notre organisation, de notre actionnariat à nos joueurs, en passant par notre personnel, nous sommes pleinement engagés à améliorer l’égalité raciale, la justice sociale, la diversité et l’accès à l’éducation dans toute notre communauté. »

Dans la foulée, Ken Gill avait publié des excuses, expliquant que sa réponse ne concernait « pas directement le mouvement public en faveur de la justice et de l’égalité raciale à la suite du meurtre insensé de George Floyd », ajoutant qu’il soutenait « pleinement l’appel à l’égalité raciale et à la justice dans notre communauté et notre pays ». Pas de quoi changer la décision des Hornets, alors que Michael Jordan et Jordan Brand vont faire don de 100 millions de dollars à des organisations antiracistes.