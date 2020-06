Thaddeus Young préfère ne pas se prononcer sur l’avenir de Jim Boylen avec les Bulls

Thaddeus Young et ses coéquipiers voulaient en être évidemment. Malheureusement pour eux, les Bulls n’ont pas été conviés à terminer la saison à Orlando, contrairement aux Wizards, qui ne comptent pourtant que deux victoires de plus mais occupent la 9e place à l’Est depuis la suspension. Que ce soit à Orlando ou à Chicago pour la saison prochaine, une même question se pose pour eux : Jim Boylen sera-t-il toujours en poste ?

Depuis son arrivée à la vice-présidence des opérations basket, Arturas Karnisovas procède à un grand ménage à Chicago. Si bien qu’on se demande si le coach des Bulls, en poste depuis 2018 (39 victoires – 84 défaites), parviendra à se maintenir alors que les candidats à sa succession émergent.

Prudent, Thaddeus Young préfère ne pas se positionner sur cette question et décrire poliment Jim Boylen comme « l’un des entraîneurs les plus dynamiques pour lequel j’ai joué ». « Vous devriez interroger Marc (Eversley, le nouveau GM) et Arturas, poursuit le joueur de 31 ans, de loin le plus âgé de l’équipe. « Mon job à moi consiste à aller sur le terrain, quel que soit l’entraîneur, le laisser diriger et on suit. Il nous donne le plan de jeu, on l’exécute du mieux qu’on peut et on s’assure de jouer aussi dur que possible. »

Une déclaration bien plus lisse que sa sortie en décembre dernier dans laquelle il se plaignait de ne pas jouer durant le « money time ». Aujourd’hui, le vétéran dit apprécier la communication de la nouvelle équipe dirigeante en place, qui l’appelle chaque jour pour l’informer des événements.

« C’est évident qu’ils ne peuvent pas vraiment faire leur boulot parce qu’on ne joue pas, » note Thaddeus Young. « Je suis certain qu’ils sont soucieux de s’y mettre vraiment. Ils nous contactent, nous parlent pour s’assurer de rester en phase avec nous. » En attendant donc la reprise… avec ou sans Jim Boylen.