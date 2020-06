Equipe la plus âgée de la NBA, Houston a rechargé les batteries

Même s’il ne l’a pas encore recroisé physiquement, Mike D’Antoni sait que James Harden a perdu du poids depuis l’arrêt de la saison, et le coach des Rockets prévient que le meilleur marqueur de la NBA va faire des dégâts à la reprise. « Je sais, d’après nos conversations, que James est prêt. Mais il l’est toujours. Il adore jouer. Sans doute que la pire chose à faire, c’est de lui enlever le basket. Il en a profité pour recharger les batteries, être en meilleure forme et il a toujours cette incroyable passion en lui qui en fait l’un des meilleurs joueur actuels. »

De manière générale, Mike D’Antoni est satisfait de savoir que ses vétérans ont bien profité de cette période de repos, et c’est clairement important quand on sait que Houston possède l’effectif le plus âgé de la ligue avec une moyenne d’âge de 29.5 ans. « Je suis très heureux que Eric Gordon soit rétabli. P.J. (Tucker) a sans doute repris des forces. On avait tendance à trop lui en demander, et il a pu recharger les batteries, et il est en grande forme. »

Confiance dans le « small ball »

Si tout le monde est OK pour la reprise, Mike D’Antoni aura toutes les cartes en main pour tenter de décrocher ce titre qui leur échappe depuis quelques années. Les Warriors ne sont plus là pour leur barrer la route, mais il y a désormais sur leur chemin les deux équipes de Los Angeles et Denver en pleine progression, sans oublier les meilleures équipes de l’Est. Pour les surprendre, le technicien envisage de continuer dans la voie du « small ball ».

« Nous étions confiants avant même d’être sur la bonne voie. Mais être sur la bonne voie et tout gagner sont parfois des choses différentes » déclare le coach de Houston au Houston Chronicle. « Mais je pense que cette période nous donne une meilleure chance de le faire, et désormais on est capable d’étendre notre liste de systèmes et de faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d’ondes. On en arrivera au point où l’on pourra optimiser ce qu’on a, et on verra si c’est suffisant. On ne le saura que lorsque la compétition aura repris. »