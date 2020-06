Jeff Van Gundy : « J’espère que Tom Thibodeau aura une autre opportunité »

Annoncé clairement favori pour prendre la tête des Knicks, Tom Thibodeau est un profil qui divise. Certes, son bilan en tant que « head coach » est plutôt bon (352 victoires – 246 défaites) puisqu’il avait guidé Chicago cinq fois en playoffs, et qu’il avait ramené Minnesota en « postseason » après 13 ans de disette.

Mais son caractère et son obsession du contrôle lui ont aussi valu beaucoup d’inimitiés, et de doutes sur sa capacité à diriger une équipe dans la NBA actuelle. Même s’il n’aime pas commenter les postes non libres, et qu’il est donc « un peu mal à l’aise » par rapport à Mike Miller, Jeff Van Gundy rejette les doutes sur Tom Thibodeau, qu’il connait très bien puisque ce dernier a été son assistant à New York (1996-2002) et Houston (2003-2007).

« Je pense que, malheureusement pour lui, la perception qu’on a de lui sur le banc, ce type bourru et méchant, est très éloignée de qui il est. C’est un type formidable »

« Tom Thibodeau est un grand entraîneur de basket – un très grand », assure ainsi Jeff Van Gundy sur la radio SiriusXM. « Et je pense que, malheureusement pour lui, la perception qu’on a de lui sur le banc, ce type bourru et méchant, est très éloignée de qui il est. C’est un type formidable. Il est amusant à côtoyer. C’est sympa de l’avoir à ses côtés et il adore le basket. Il aime le basket NBA, il y travaille et il est l’élite dans sa profession ».

L’actuel commentateur pour ESPN aimerait donc le revoir à la tête d’une équipe.

« J’espère qu’il aura une autre opportunité pour être « head coach » car si vous regardez son travail, il le mérite et l’équipe qui pourrait lui faire passer un entretien ou l’engager aurait beaucoup de chance de l’avoir comme entraîneur. On le considère comme un entraîneur défensif mais si vous regardez ses meilleures équipes à Chicago et à Minnesota, elles étaient des équipes offensives de très haut niveau statistiquement parlant et je pense que c’est négligé lorsque les gens essaient d’évaluer Tom de l’extérieur ».

Quant au fait que Tom Thibodeau est un coach « à l’ancienne », qui aime trop contrôler les choses et qui n’arriverait pas à s’entendre avec la jeune génération, Jeff Van Gundy assure également que c’est un mythe.

« Il est très équilibré, il est très bon dans le développement des joueurs – il a toujours réussi à faire progresser les jeunes joueurs. Donc, sans parler spécifiquement du poste des Knicks, mais d’une manière générale, Tom Thibodeau est l’un des meilleurs entraîneurs au monde et j’espère le voir obtenir un autre poste de coach ».