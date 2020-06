Game 2 – NBA Finals 2010 : Ray Allen et Rajon Rondo donnent la main aux Celtics

LA Lakers 94 – 103 Boston

La connexion entre ces deux-là est une des plus belles de toute la NBA. Un geste, un regard, un feeling : quand Ray Allen se met à slalomer dans la défense, on sait ce qu’il va se passer. Les Lakers le savent aussi. Mais sa manière de prendre des écrans, de placer ses appuis, et la capacité de Rajon Rondo à le trouver dans le timing parfait rend la conclusion inévitable : un tir à 3-points. Et quand ça rentre, ça fait mal.

« Rajon savait comment j’allais m’y prendre » commentait Ray Allen après la rencontre. « Je sens quand il va faire la passe ou non mais il y a intérêt à être toujours prêt car il va vous faire une passe ultra rapide au moment où vous pensez qu’il ne va pas faire de passe. J’avais juste à trouver ma position. Il voulait que je coupe mais j’aurais troublé son espace. En fait je trouvais des débouchés. »

Dans ce Game 2, les Celtics se sont reposés sur leur tireur d’élite pour prendre l’ascendant, avec un vrai « clinic » en première mi-temps : 6 tirs primés, record de Finals égalé. Son 8/11 derrière l’arc sur l’ensemble de la partie lui permet de prendre le record sur un match de Finals. Rajon Rondo, omniprésent et dominant, est lui devenu le premier joueur depuis Tim Duncan en 2003 à réaliser un triple double en finale NBA.

« Rondo a eu autant d’impact dans le match grâce à ses rebonds offensifs et des trucs du genre » reconnaissait Phil Jackson. « Il a vraiment fait la différence en deuxième mi-temps. En première c’était évidemment les paniers de Ray Allen. Mais en deuxième mi-temps, Rondo a réalisé des actions clés qui ont changé le cours du match. »

De quoi plomber le moral des Lakers qui n’ont pas retrouvé le mordant de la première manche. Pau Gasol et Andrew Bynum ont été bons (46 points en cumulé), mais Derek Fisher (2/8), Ron Artest (1/10) et surtout Kobe Bryant (21 points à 8/20) ont eux été à la peine. Paul Pierce (10 points à 2/11) et Kevin Garnett (6 points à 2/5) aussi, mais la « green-ta » et la confiance des C’s leur ont permis de s’adjuger le « money time », et donc la deuxième manche, et donc l’avantage du terrain avant d’aller jouer trois fois à Boston.

Boston Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts R. Allen G 43:30 11-20 8-11 2-2 +12 1 3 2 2 0 0 1 3 32 R. Rondo G 41:58 8-18 1-1 2-5 +12 4 12 10 3 2 1 3 2 19 K. Perkins C 31:47 4-7 0-0 4-6 +3 1 6 3 2 0 0 2 4 12 P. Pierce F 40:01 2-11 0-0 6-6 +3 1 4 4 2 1 1 1 3 10 K. Garnett F 23:43 2-5 0-0 2-2 +1 0 4 6 0 0 0 1 5 6 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts G. Davis 18:10 4-13 0-0 0-1 +3 5 7 1 1 1 1 4 4 8 R. Wallace 18:07 3-5 1-3 0-0 +15 1 7 1 1 0 0 0 4 7 T. Allen 12:29 0-2 0-0 2-2 +3 0 0 1 0 2 0 1 2 2 N. Robinson 6:02 2-2 1-1 2-2 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 S. Williams 4:13 0-1 0-0 0-0 -4 0 1 0 2 0 0 1 2 0 Totals 36-84 11-16 20-26 13 44 28 13 6 3 14 29 103 Percentages: .429 .688 .769 Team Rebounds: 12