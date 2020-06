La patience est une vertu majeure en NBA, et certains sont mieux placés que d’autres pour en parler.

Comme Julius Erving par exemple, qui a dû attendre sa septième année à Philadelphie, à 32 ans, après avoir perdu en finale en 1977, 1980 et 1982, pour soulever le trophée NBA, en 1983.

Une expérience qu’il aimerait rappeler aux Sixers actuels, emmenés par un duo Joel Embiid – Ben Simmons très prometteur et All-Star, mais qui ont rencontré des difficultés cette saison sur le plan collectif. « Ils ont juste besoin de se détendre » assure Dr. J chez NBC Sports.

« Ils ont besoin de se faire un peu plus confiance. Mais ça arrive… Je pense qu’il y a parfois cette tendance à paniquer. Ils doivent juste se relaxer, jouer, prendre du plaisir. Et aussi profiter de Philadelphie, car les gens ici sont assez patients pour attendre. Ils ont été patients avec nous avant que nous arrivions à franchir le cap. »

Il faut rappeler ici que l’arrivée du MVP 1982, Moses Malone, a été d’une grande aide à Philly. Mais qu’importe : il faut être patient, se détendre, tout en étant très concentré quand il faut l’être. « Vous ne pouvez rien prendre pour acquis » poursuit Julius Erving. « Je me souviens en 1977, nous avions deux victoires d’avance contre Portland. Après une séance vidéo, j’ai regardé autour de moi et certains gars étaient en train de bailler, de se frotter les yeux. Je me suis dit ‘Oh non, ça n’est pas bon.’ Je pense que le groupe que nous avions en 1982-83, dont j’étais le leader, a juste poussé les gars à rester concentré. 3-0 ne signifiait rien, 2-0 ou 1-0 non plus. Il fallait quatre victoires. C’est Moses Malone qui le disait le mieux : ‘quatre, quatre, quatre.’ »

La patience, Philly en a fait preuve ces dernières années, c’est peu de le dire. Ne rien prendre pour acquis ? Kawhi Leonard l’a rappelé avec son tir mythique lors du Game 7 des demi-finales de conférence l’an passé.

Mais il faut essayer de franchir une nouvelle étape afin de se rapprocher du titre, et ça passera sûrement par une prise de conscience de Joel Embiid. C’est ce que laisse entendre Billy Cunningham, entraîneur lors du titre et coach le plus victorieux de l’histoire de la franchise, quand il compare les deux pivots, Moses Malone et Joel Embiid.

« L’ingrédient que j’aimerais voir chez Embiid, et qu’avait Moses, c’est qu’il usait les gens. Lors des quatrièmes quart-temps, il était impitoyable sur les rebonds offensifs. Je suis sûr que si vous prenez les statistiques, personne n’a eu plus de rebonds offensifs. Et Moses ne pouvait même pas sauter au-dessus d’un bout de papier. Il n’était pas du genre à pouvoir toucher le haut de la planche ou ce genre de choses. Si Embiid arrive simplement à ajouter cette qualité-là, il est tellement doué, il peut tout faire sur un parquet. Il devrait dominer en défense. Personne ne devrait venir sur la ligne. Je ne sais pas si beaucoup de joueurs à son poste ont autant de talent que lui. À présent, il doit dire : ‘Ok, je prends le contrôle. C’est mon équipe, et je vais dominer, être le meilleur défensivement.’ »