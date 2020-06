Accusé de racisme par trois anciens joueurs, le commentateur TV des Kings est mis à pied

Auteur d’un commentaire déplacé sur Twitter quelques jours après le meurtre en pleine rue de George Floyd par un policier du Minnesota, Grant Napear, a été mis a pied à titre conservatoire par son employeur, la radio KHTK, tandis que le diffuseur NBC Sports California s’est désolidarisé de ses propos et attend la décision des Kings pour qui Napear travaille depuis 1981. Interrogé par DeMarcus Cousins au sujet du mouvement « Black Lives Matter », ce commentateur historique des Kings, s’est fendu d’un commentaire glaçant.

« Hey !!!! Comment vas-tu ? Je croyais que tu m’avais oublié. Je n’ai pas eu de nouvelles de toi depuis des années. « TOUTES LES VIES COMPTENT…CHACUNE D’ENTRE ELLES !!! ».

« All lives Matter », un slogan repris par les milieux extrémistes américains qui conforte DMC dans son opinion de Grant Napear, lâchant un simple « lol, comme attendu ». Également anciens joueurs des Kings, Chris Webber et Matt Barnes sont allés plus loin en accusant le commentateur d’être « raciste », ce qui a incité à sa mise à pied.

« DeMarcus, on sait et on a su qui était Grant. L’équipe le sait aussi, je leur ai dit plusieurs fois. Ils l’ont vu. Ils savent qui il est », a répondu Chris Webber dans son message conclu par trois émojis de têtes de clown, tandis que Matt Barnes a glissé qu’il n’en attendait pas moins « d’un raciste convaincu ».

Le précédent avec l’affaire Donald Sterling

Depuis, Grant Napear a fait machine arrière en s’excusant, en rappelant le souvenir de son père qui ne tolérait aucune forme de racisme et en retweetant les rares messages de soutien à son attention. Le Sacramento Bee en a pour sa part profité pour rappeler que Grant Napear avait pris la défense en 2015 de Donald Sterling, l’ancien patron des Clippers, expliquant qu’il ne pouvait pas être raciste parce qu’il avait engagé un GM et un coach noir.

Pour ce qui est des relations entre DeMarcus Cousins et le commentateur des Kings, elles ont toujours été tumultueuses. Grant Napear avait notamment accusé DMC d’insulter tout le monde y compris les fans à longueur de journée et considérait qu’un « nuage sombre » était parti lorsque « Boogie » avait rejoint les Pelicans en 2017.