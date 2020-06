Brian Shaw, futur coach de l’équipe de prospects de G-League

Alors que la G-League se transforme de plus en plus en concurrent direct à la NCAA, on apprend que c’est Brian Shaw qui a accepté de devenir le nouveau « head coach » de cette fameuse « Select Team », l’équipe de G-League qui sera composée de jeunes prospects, dont Jalen Green et Isaiah Todd.

Selon The Athletic, Brian Shaw a donc été préféré à Sam Mitchell et David Fizdale, deux autres entraîneurs labellisés NBA qui avaient également été évoqués auparavant. C’est assez surprenant quand on sait que Sam Mitchell était l’entraîneur de Jalen Green en AAU.

Mais comme cette « Select Team » pourrait bien évoluer à la « Mamba Academy » de Los Angeles, le choix de Brian Shaw (ancien joueur et assistant chez les Lakers) peut également se comprendre.

Ancien coach en chef des Nuggets de 2013 à 2015, Brian Shaw était revenu à la maison mère, redevenant assistant chez les Lakers en 2016 jusqu’à la saison passée, durant laquelle il a travaillé comme consultant pour NBC.