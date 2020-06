Malgré les difficultés, Cam Reddish a beaucoup appris cette saison

La saison rookie de Cam Reddish a été celle de l’apprentissage. L’arrière des Hawks a ainsi connu un début d’exercice difficile, mais a réussi à progresser au fil des mois et restait sur de belles sorties (22, 26 et 28 points sur ses six derniers matchs) avant la suspension de la NBA le 11 mars dernier.

Il a notamment appris l’exigence d’une saison à 3-4 matchs par semaine avec des déplacements à rallonge nécessitant une routine quotidienne, un exercice qu’il n’avait jamais eu à s’imposer jusque-là.

« C’est assez épique, et l’ajustement a été un peu compliqué, » a-t-il reconnu. « Mais c’est l’une des choses les plus importantes que j’ai apprises, la longueur de la saison. J’ai dû vraiment prendre soin de mon corps, manger les bonnes choses, des trucs comme ça. … Toute ma vie, j’ai pu me lever, foncer sur le terrain et juste jouer. Mais c’est une très longue saison. Les matchs sont longs, il y a les « back-to-back », vous allez de Miami à Los Angeles, de Los Angeles à Minnesota, c’est de la folie. Mais c’est amusant, une fois que vous vous y habituez, une fois que vous avez trouvé votre routine. Les premiers mois, je n’en avais même pas. Avec le temps j’ai réussi à trouver ce qui marchait avec moi et j’ai commencé à mieux me sentir, sur et en dehors du terrain. »

« Alors qu’avant, j’étais meilleur en attaque qu’en défense, ça s’est inversé cette saison »

En difficulté sur le plan offensif, Cam Reddish a par contre été l’une des satisfactions des Hawks sur le plan défensif cette saison. Au point que le président de la franchise, Travis Schlenk, l’imagine potentiellement intégrer le club des meilleurs défenseurs de la ligue à l’avenir.

Pour le joueur qui a retrouvé le centre d’entraînement des Hawks depuis une semaine, l’objectif est désormais double : « Je veux clairement être reconnu comme l’un des meilleurs two-way players. »

« J’ai tellement souffert en attaque au début de la saison que tu pouvais seulement me voir m’en sortir en défense. Alors qu’avant, j’étais meilleur en attaque qu’en défense, ça s’est inversé cette saison, » a-t-il ajouté. « La défense, j’aime ça, j’ai le truc pour ça, donc je vais continuer à m’améliorer sur ce côté du parquet. J’ai débuté lentement en attaque mais j’ai eu un déclic sur la fin, je vais essayer de continuer sur cette voie. »

Malgré la situation actuelle et le bilan d’Atlanta après 67 matchs (20 victoires pour 47 défaites), l’environnement d’une franchise en pleine évolution contribue à maintenir le moral de Cam Reddish au beau fixe, lorsque vient le moment d’évoquer l’acte II de sa carrière, sans doute en 2020-2021.

« Nous n’avons pas de limite. On a tous les éléments pour être une bonne équipe en NBA. Bien sûr avec Trae Young, on a de la taille partout et l’ajout de Clint Capela dans le cinq va beaucoup aider. L’appui de vétérans aussi, ça aide toujours. Je pense que l’année prochaine va être très bonne pour nous et j’ai hâte d’y être. »