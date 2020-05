Comme la plupart des joueurs NBA, Quinn Cook a pu retrouver le chemin de l’entraînement avec ses camarades des Lakers, et le meneur/shooteur ne cache pas son enthousiasme, malgré les conditions particulières.

« C’était comme le premier jour d’école », explique-t-il au Los Angeles Times. « J’étais tellement enthousiaste d’être de retour dans le bâtiment et je suis si heureux qu’ils aient ouvert le centre d’entraînement. J’ai été impressionné par toutes les précautions prises. Quand vous arrivez, vous devez prendre votre température, essuyer vos téléphones avec du Lysol, laisser vos chaussures à l’extérieur du bâtiment, mais notre chargé d’équipement Andrew (Henk) a préparé nos sandales près de la porte. Vous devez porter un masque à tout moment, sauf quand vous vous entraînez sur le terrain, mais je suis habitué à porter un masque maintenant ».

Mais comme Damian Lillard, l’ancien Warrior assure que c’était « comme un retour à la maison ».

« Tous les joueurs veulent y retourner, et pas seulement nous parce que nous avons une chance de gagner le titre, mais parce que c’est notre exutoire. Oui, c’est notre travail, mais quand nous avons des jours difficiles et quand nous traversons des moments difficiles, nous pouvons tous venir au gymnase, dans les vestiaires et tout laisser sortir. Le basket est thérapeutique pour beaucoup d’entre nous. Nous aimons, vivons et respirons basket. Nous voulons tous retourner jouer au basket et faire ce que nous aimons ».

En particulier pour les Lakers, en tête de la conférence Ouest (49 victoires – 14 défaites) à l’arrêt de la saison, alors que l’équipe a pourtant traversé pas mal de tempêtes durant cette campagne.

« Nous avons traversé beaucoup de choses en tant qu’équipe, quand on repense à notre voyage en Chine (en pleine crise diplomatico-sportive), qui nous a soudés, et puis la mort tragique de Kobe et Gigi, qui a brisé le cœur de tout le monde. Nous avons encore tous le cœur brisé et nous restons incrédules par rapport à ce qu’il s’est passé ce jour-là. Et puis maintenant, nous vivons avec cette pandémie. Ce sont des montagnes russes émotionnelles et surréalistes, et si nous gagnons le titre, ce sera une fin heureuse. Mais je pense que la meilleure fin, c’est quand nous aurons traversé cette épreuve ensemble et que les choses reviendront à la normale ».