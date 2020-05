Entre soulagement et incertitude, Damian Lillard raconte son retour au centre d’entraînement des Blazers

C’est le 8 mai que la franchise de l’Oregon a rouvert les portes de son centre d’entraînement, suivant avec rigueur un protocole sanitaire mis en place par la NBA. C’est donc ce jour-là que Damian Lillard a effectué ses premiers pas dans le monde d’après, près de deux mois après la suspension de la saison par la NBA. Un monde dans lequel seuls deux joueurs sont autorisés à être présents ensemble en même temps.

Masque sur le visage, il doit alors passer un sas dans lequel on lui prend la température, à distance, et où il doit vider ses poches, tout placer dans un sachet hermétique avant ensuite de se laver les mains puis de passer au terrain, enfin ! Un assistant l’y attend, également masqué, pour une session de 90 minutes.

Malgré les restrictions, « Dame » a vécu ce retour à son quotidien d’avant comme « une bouffée d’air frais ».

« Il y a tellement de choses qu’on n’apprécie pas à leur juste valeur jusqu’à ce qu’on en soit privé, » déclare-t-il. « Le centre d’entraînement, c’est l’endroit où on construit notre identité. C’est épanouissant d’être dans cet environnement. Ça fait partie de l’équilibre de nos vies et on en vient à se reposer là-dessus. »

« Est-ce que je m’entraîne pour rencontrer des équipes de playoffs ou pour une saison qui va reprendre en décembre ? »

Voilà maintenant trois semaines que les duos se relaient inlassablement, et Damian Lillard commence désormais à trouver le temps long. Le protocole est devenu une habitude et porte ses fruits. Après avoir retrouvé les terrains, les Blazers ont à présent soif de compétition, mais demeurent encore en pleine incertitude quant à la suite.

« La deuxième semaine, tout le monde était du genre : ‘Ok, tout ça devient un peu bizarre’. L’excitation des débuts était partie et maintenant on se demande : ‘Que va-t-il se passer ?’ »

La NBA poursuit actuellement l’étude d’une reprise de la saison mais le format reste à déterminer. Difficile dès lors de garder la même motivation, alors que les Blazers, actuellement 9e de la conférence Ouest, ne savent pas s’ils reprendront dans les semaines à venir ou ne redémarreront que la saison prochaine.

« Au bout d’un moment, ce serait bien de savoir pourquoi on s’entraîne et comment on devrait s’entraîner, » résume C.J. McCollum. « Est-ce que je m’entraîne pour rencontrer des équipes de playoffs ou pour une saison qui va reprendre en décembre ? »