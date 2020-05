Le 30 mai 2009, Dwight Howard écrase les Cavaliers et porte Orlando en Finals

Et si c’était le meilleur match de Dwight Howard en playoffs ? Certes, en 2011 face aux Hawks, le pivot d’Orlando compilera 46 points et 19 rebonds, mais cette équipe d’Atlanta n’était pas celle de Cleveland, version LeBron James et il ne s’agissait pas d’une rencontre aussi décisive que ce Game 6 de la finale de conférence 2009.

Le 30 mai 2009 donc, Dwight Howard et le Magic ne sont qu’à une victoire d’un billet pour les Finals. En face, LeBron James, MVP et meilleure équipe de la saison régulière. Depuis le début de la série, l’ailier est monstrueux avec 41.2 points, 8.6 rebonds et 8.2 passes de moyenne et surtout un panier à 3-pts au buzzer dans le Game 2.

Sauf qu’en Floride, « King James » va rendre sa plus mauvaise copie de la série avec 25 points et le banc de Cleveland va passer à côté de ce rendez-vous.

Résultat : le jeu offensif plein d’espace et de shoots à 3-pts de Stan Van Gundy permet à Dwight Howard de coller 40 points à 14/21 au shoot et 14 rebonds. Tranchant et très puissant, l’actuel pivot des Lakers est au sommet de sa carrière dans ces années-là. Mobile, il agresse constamment Zydrunas Ilgauskas et semble extrêmement facile sur certaines prises de position. Il accumule les gros dunks.

Avec autorité, à l’image de son meilleur joueur, Orlando s’impose logiquement103-90. La franchise retrouve ainsi les Finals, quatorze ans après la première participation de 1995 face aux Rockets.

Pour la NBA en revanche, c’est un alléchant duel entre LeBron James et Kobe Bryant pour le titre qui s’envole…