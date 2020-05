NCAA : Mark Cuban pense que Jason Terry a tout pour réussir dans le coaching

« Welcome back Jet ! » L’université d’Arizona accueille comme il se doit le retour de Jason Terry. Le jeune retraité NBA va occuper un poste d’assistant coach au sein de l’établissement, 25 ans après ses premiers pas dans le championnat universitaire en tant que joueur.

De 1995 à 1999, « Jet » y avait tourné à 11 points de moyenne avant d’être sélectionné à la 10e position de la Draft par les Hawks en 1999. Il y avait surtout remporté le titre universitaire en 1997.

« On est heureux d’accueillir Jason Terry, sa femme Johnyika et leurs filles dans notre centre et au sein de notre communauté, » salue Sean Miller, le coach principal. « Les performances de Jason en tant que joueur et champion sont emblématiques de notre sport, avec tant de ses moments incroyables qui se sont déroulés ici à l’université d’Arizona. Son parcours basket est un rêve pour beaucoup de joueurs, mais il a réussi à le concrétiser. »

Tout l’enjeu est maintenant de savoir s’il parviendra à réussir la transition entre le parquet et le banc. Sean Miller ne semble pas trop en douter.

« Sa connaissance du jeu ainsi que son charisme et son esprit de compétition sont des qualités qui feront de lui un entraîneur exceptionnel. Il aura un impact et une énergie considérables sur nos joueurs actuels ainsi que dans nos efforts de recrutement. Nous sommes impatients de le retrouver sur notre ligne de touche au McKale Center. »

Mark Cuban, le propriétaire des Mavs, où le meneur/arrière a évolué pendant huit saisons NBA, pense lui que Jason Terry « sera un coach incroyable. Il sait comment se comporter avec les jeunes joueurs. Il est patient et compréhensif. Il travaille bien avec les parents. Il a tout ce qu’il faut. Je suis très heureux pour lui. Ce n’est que le début d’une longue carrière d’entraîneur. »

Enthousiasme logiquement partagé par l’intéressé lui-même. Jason Terry, l’un des six anciens joueurs dont le maillot a été retiré par l’université, se dit heureux de revenir là où son « histoire a démarré. Je suis impatient de rejoindre coach Miller et son staff pour pour former des étudiants-athlètes passionnés par l’éducation, l’excellence dans le basket et le leadership communautaire. »