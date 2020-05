À défaut de playoffs avec les Knicks, Moe Harkless se lance dans l’immobilier

À peine arrivé chez les Clippers l’été passé, Maurice Harkless a dû refaire ses valises pour New York en février dernier. Un retour à la case départ pour l’ailier natif du Queens, lui qui avait commencé sa carrière à Orlando avant de passer quatre saisons chez les Blazers.

Confiné à Los Angeles dans sa villa luxueuse de Venice, Moe Harkless n’a pas eu trop de mal à positiver pendant son chômage technique. L’ailier vétéran profite même de cette parenthèse pour préparer l’après-carrière.

« C’est un peu bizarre, c’est un peu comme un aperçu de la retraite », explique-t-il dans le Los Angeles Times. « Ça remet les choses en perspective et ça rappelle que ça peut s’arrêter n’importe quand… et c’est ce qui s’est passé. Ça s’est tout simplement arrêté du jour au lendemain et personne n’était vraiment prêt. Personne ne s’y attendait et c’est comme ça qu’une carrière peut s’arrêter, purement et simplement. Du coup, tu dois t’organiser pour savoir ce que sera ta vie après le basket. »

Parmi ce groupe grandissant de joueurs NBA amateurs de grands vins, Moe Harkless est également féru d’art contemporain. L’ancien de St John’s est un homme de goût qui trempe aussi dans la mode.

Il a même pu côtoyer designers, hommes d’affaires et vignerons lors d’un voyage à Milan, par l’intermédiaire d’un cours de gestion proposé par le NBPA l’été passé. « Tu peux rester assis chez toi à rien faire ou trouver quelque chose qui t’intéresse et essayer de trouver une façon d’être productif », énonce simplement Moe Harkless.

« Après deux mois sans, on va jouer sept matchs pour rien… »

La semaine dernière, le néo-Knick a pour le coup mis ses actes au niveau de ses paroles en démarrant un cours en ligne (de 135 heures) pour obtenir sa licence d’agent immobilier en Californie. « Pourquoi ne pas utiliser ce temps pour prendre ce cours et éliminer les intermédiaires ? Je veux pouvoir en arriver au point où je me sens capable de négocier mes propres contrats. C’est ça de grandir, quand tu apprends à te valoriser toi-même. Si je peux sortir de tout ça en ayant ajouté une autre corde à mon arc, ça sera une énorme progression. »

Quant à ce fameux tournoi final, Moe Harkless n’a guère d’avis tranché. À vrai dire, avec sa nouvelle équipe des Knicks, il n’a rien à jouer. S’il a certes pu s’entrainer dans un gymnase privé de Los Angeles, les playoffs sont hors d’atteinte et il n’est même pas assuré que New York soit invité chez Mickey.

Néanmoins, Moe Harkless se fait l’écho d’une opinion partagée par un certain nombre de joueurs. « Si tout le monde revient, il y aura des risques de blessures. Il faudra faire très attention à ne pas trop forcer et prendre soin des corps. Et puis, on revient pour jouer après deux mois sans, et on va jouer sept matchs pour rien. Certains gars voient ça comme ça. Mais d’un point de vue économique, c’est compréhensible pour essayer d’amortir tous les salaires et pour faire grandir la ligue. »