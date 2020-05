Steve Nash introduit au Hall of Fame canadien

Introduit en 2018 au panthéon du basket américain, Steve Nash fait partie de la liste des 681 athlètes qui vont officiellement être nommés au Hall of Fame canadien en 2020. La cérémonie, qui devait se tenir à Calgary, a été repoussée en 2021 à cause de la pandémie de Covid-19.

Lors de son discours de 2018, Steve Nash avait déjà exprimé sa reconnaissance envers son pays natal, lui qui s’affiche en pionnier parmi les joueurs canadiens qui se sont imposés en NBA. Au-delà de ses 19 ans dans la plus prestigieuse ligue du monde, sa plus grande fierté aura été de défendre les couleurs de l’équipe nationale, notamment lors de deux Jeux Olympiques (2000 et 2004).

Reconnaissant envers les coaches qui l’ont accompagné sur sa route, il avait également délivré un message d’espoir au regard de son parcours qui l’a mené de Victoria aux sommets de la NBA.

« Je n’étais pas censé en arriver là. J’ai commencé à jouer au basket quand j’avais 13 ans. Je suis allé dans une nouvelle école (Arbutus Junior High) et j’ai rencontré un groupe de gars qui, pour je ne sais quelle raison, jouaient au basket. Je jouais au foot et au hockey, c’était nouveau pour moi. J’ai commencé à joué dans notre équipe au collège. On était trop confiants et arrogants et on a formé un lien qui était incroyable. Cet amour et cette passion pour le jeu sont le fil conducteur de tout ce que j’ai accompli ».