Lauri Markkanen : « Je veux rester à Chicago et signer une prolongation de contrat »

Si les joueurs NBA surveillent de près les discussions autour de la reprise de la saison, certains sont bien moins concernés que d’autres : quand les équipes de playoffs s’impatientent de savoir quand elles pourront rejouer, celles de bas de tableau aimeraient qu’on les laisse tranquilles jusqu’à l’an prochain.

« Quand on regarde le bas du classement à l’Est, c’est facile de dire que la NBA ne devrait revenir que la saison prochaine » affirme ainsi Lauri Markkanen dans le podcast finlandais Urheilucast, relayé par « On Tap Sports Net ». Pas parce qu’il ne veut pas jouer, tout simplement car ce n’est pas prudent.

« Il y a trois ou quatre joueurs qui se blessent à chaque training camp, et c’est après que tout le monde se soit entraîné et préparé pendant tout un été. Si on reprend après deux mois sans rien faire, combien de chevilles vont tourner ? Combien de cuisses vont lâcher ? Évidemment, j’aime plus que tout jouer au basket, j’espère juste que si on revient, on aura la temps de se préparer. »

« Je touchais le ballon 80 fois par match lors de mes deux premières saisons, et je suis passé à 40 »

D’autant que sur le plan personnel, le Finlandais a tout intérêt à laisser passer quelques mois, histoire de soigner une bonne fois pour toute ses petits pépins et de voir, peut-être, un autre entraîneur arriver sur le banc – les deux principales raisons de son mauvais exercice.

Il est passé de 18.7 à 14.7 points, de 9 rebonds à 6.3, avec trois minutes et presque 4 tirs de moins par rencontre.

« Je touchais le ballon 80 fois par match lors de mes deux premières saisons, et je suis passé à 40 » justifie-t-il. « Attention, je sais qu’il y a des systèmes dessinés pour moi, mais c’est différent. Quand je discute avec Jim, on parle toujours du fait que je dois être concentré sur les rebonds puis emmener les contre-attaques. Mais c’est dur de prendre 40 rebonds défensifs par match. »

Même s’il assume sa régression, il y a clairement eu un problème avec Jim Boylen cette saison. Il n’est pas le seul dans ce cas, et c’est pourquoi l’entraîneur pourrait être le prochain à être remercié par une nouvelle direction qui veut bâtir des fondations solides. « Leur travail parle de lui-même. Je n’ai pas de mot pour décrire mon excitation » confie l’intérieur, qui ne se voit pas ailleurs qu’à Windy City.

« Je veux rester à Chicago et signer une prolongation de contrat. Aucun doute là-dessus. J’adore la ville. » Reste à prouver à la franchise qu’elle peut miser sur lui.