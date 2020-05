25 mai 2010 : le banc des Suns remet les pendules à l’heure

Phoenix 115 – 106 LA Lakers

Ce n’est un secret pour personne : le banc des Suns est une des forces majeures de cette équipe. Cette nuit en a été la démonstration magistrale. Alors que les Lakers avaient repris l’avantage en début de quatrième quart-temps, c’est leur banc qui a fait la différence, assurant la victoire (115-106) pour égaliser à 2-2.

Channing Frye en a été le symbole : après avoir manqué 17 tirs de loin de suite, il a déchiré la défense californienne avec un 4/8 à 3-points. « On croit en ces gars [les remplaçants, ndlr] et ces gars croient vraiment en eux » notait Alvin Gentry après la rencontre. « C’est vraiment différent que pour la majorité des équipes NBA. Nous sommes encore plus soudés qu’une équipe de lycée. »

« On pensait venir ici et repartir avec au moins une victoire et manque de pot, vous voyez bien qu’on n’a pas accompli notre tâche » regrettait son homologue Phil Jackson.

Les deux techniciens s’accordent pour dire que la défense fera la différence pour le reste de la série.

LA Lakers Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts K. Bryant G 44:42 15-22 6-9 2-4 -4 1 7 10 2 1 1 0 3 38 D. Fisher G 33:00 4-7 0-2 0-0 0 1 2 2 1 2 0 1 5 8 A. Bynum C 24:54 6-9 0-0 0-0 -16 4 8 1 2 0 1 1 3 12 P. Gasol F 35:41 6-14 0-0 3-5 +10 2 5 3 0 0 4 1 3 15 R. Artest F 35:19 6-13 1-5 0-0 +10 1 3 1 1 0 0 0 4 13 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts L. Odom 35:25 6-13 1-3 2-4 -12 4 10 3 0 1 0 0 4 15 J. Farmar 15:00 1-5 1-4 0-0 -9 0 1 1 0 0 0 0 1 3 S. Brown 13:38 1-7 0-4 0-0 -21 0 0 2 0 0 1 0 0 2 L. Walton 2:21 0-1 0-1 0-0 -3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Totals 45-91 9-28 7-13 13 36 25 6 4 7 3 23 106 Percentages: .495 .321 .538 Team Rebounds: 6