Le 25 mai 2017, LeBron James devient le meilleur marqueur de l’histoire des playoffs

Divin à Boston, comme toute son équipe, dans les deux premiers matches de la série où les Celtics avaient été découpés en morceaux, LeBron James revenait dans le Massachusetts pour un Game 5, afin de terminer le travail dans cette finale de conférence et se qualifier pour les Finals.

Encore une fois puisque ce serait sa septième participation consécutive ! Et pour rendre ce match inoubliable, il avait la possibilité de devenir le meilleur marqueur de l’histoire des playoffs devant Michael Jordan. Rien que ça.

L’atmosphère de Boston lui est agréable et l’ailier des Cavaliers va planer sur la rencontre : 35 points à 13/18 au shoot, 4/7 à 3-pts, 8 rebonds, 8 passes en 34 minutes. C’est en troisième quart-temps, sur un panier primé, qu’il va définitivement dépasser l’ancien arrière des Bulls (5 987 points marqués). L’honneur suprême pour lui.

« Je porte le numéro 23 à cause de Michael Jordan, et je suis tombé amoureux du basket grâce à lui, à ses exploits », commentait LeBron James après la rencontre. « Lorsqu’on est gamin, c’est un peu Dieu, et je n’imaginais pas devenir un jour comme Mike. J’ai tout fait comme lui. Je shootais des fadeaways avant de savoir comment les faire. J’ai porté un manchon sur le mollet. J’ai porté des shorts très courts. J’ai porté des chaussures rouge et noire avec des chaussettes blanches. Je faisais tout comme lui. »

Seul sur sa planète

Si bien évidemment, LeBron James a mis plus de matches que Michael Jordan (211 contre 179) pour inscrire autant de points (en prenant moins de shoots de moyenne également, faut-il le préciser), c’est justement cet aspect qui est impressionnant. Le triple champion n’est pas de cette race d’ogres comme l’étaient Michael Jordan, Kobe Bryant, Allen Iverson ou encore Kevin Durant. Rappelons qu’il est également le troisième passeur de l’histoire des playoffs…

« Je ne suis pas un scoreur, et je ne veux pas être catalogué comme tel. Je peux marquer, mais je suis un créateur. Un joueur. Mettez-moi sur un terrain, et je trouverai un moyen de réussir. Quand on parle de scoreurs, il y en a eu des très grands dans l’histoire de la NBA. Des gars qui prenaient beaucoup de tirs et qui marquaient beaucoup de points. Je n’en fais pas partie. »

Premier joueur de l’histoire à inscrire plus de 6 000 points en playoffs, Lebron James a connu un coup d’arrêt en ne participant pas à la postsaison 2019, mais il avait bien creusé l’écart avant grâce à ses immenses semaines du printemps 2018 (748 points marqués, deuxième total de l’histoire sur une année de playoffs).

Actuellement bloqué à 6 911 points, LeBron James possède presque 2 900 points d’avance sur Kevin Durant (4 043 unités), deuxième meilleur marqueur des playoffs en activité.