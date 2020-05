Caron Butler se bat contre son addiction… au soda

Si le « Mountain Dew » est encore peu connu en France où il n’est commercialisé que depuis 2014, cette boisson gazeuse à forte teneur en sucre, mais aussi en caféine, fait autant de ravages que le Coca-Cola aux États-Unis.

L’ancien joueur Caron Butler, champion NBA avec les Mavs en 2011, a ainsi raconté qu’il était devenu accro à cette boisson depuis son plus jeune âge et qu’il en consomme encore aujourd’hui, s’exposant à de graves complications comme des problèmes de diabète, d’obésité ou d’hypertension artérielle. Lui qui a pourtant connu une adolescence difficile, dealer à 12 ans, arrêté à 15 reprises avant l’âge de 15 ans et qui a réussi à s’extirper de la rue, n’arrive pas à se défaire du « Mountain Dew », et il est atteint de ce qu’on s’appelle « la maladie du soda ».

« Les gars savaient que j’avais besoin d’aide. C’est toujours le cas, » a-t-il expliqué sur SportsCasting. « C’est comme une bataille à laquelle je ne peux pas échapper. Je peux m’éloigner de la rue, je peux m’éloigner de toutes ces choses différentes… Mais je ne peux pas m’éloigner du Mountain Dew. »

« Alors qu’ils sont tous à l’eau et aux jus spéciaux concentrés, eh bien moi je bois un grand Mountain Dew. Je le descends gelé »

L’intéressé affirme également que lorsqu’il évoluait aux Lakers, entre 2011 et 2013, il évitait d’en boire aux côtés de Kobe Bryant, connaissant la rigueur de l’arrière des Lakers en matière de régime alimentaire. Au cours de sa carrière, la mauvaise habitude de Caron Butler a parfois choqué ses coéquipiers.

« Tu es assis à l’arrière du bus, tu prends ton truc et les gars te demandent : « Pourquoi tu bois ça ? » Je réponds : « Qu’est-ce qui ne va pas avec le Mountain Dew ? » Et là, les gars se secouent la tête… Alors qu’ils sont tous à l’eau et aux jus spéciaux concentrés, eh bien moi je bois un grand Mountain Dew. Je le descends gelé. Ils se disaient : « Ce gars ne va pas s’en sortir ». »

Caron Butler a malgré tout fait une belle carrière puisqu’il a aussi été deux fois All-Star (2007 et 2008) au cours de ses 14 saisons en NBA, entre 2002 et 2016, avec des moyennes de 14.1 points, 5.0 rebonds et 2.3 passes par match.