Rick Carlisle ne s’inquiète pas d’une prochaine intersaison raccourcie

Si la saison reprend « fin juillet » comme l’a évoqué la NBA dans son communiqué de presse, cela signifie que les Finals devraient logiquement se dérouler deux mois plus tard, fin septembre. Si la prochaine saison débute en décembre, les joueurs ne bénéficieront pas d’une intersaison d’environ quatre mois comme habituellement, mais pour Rick Carlisle, ce n’est pas préoccupant.

« Cela fait deux mois que nous n’avons vraiment aucune activité. D’une certaine façon, c’est comme si c’était déjà les vacances d’été » répond Rick Carlisle à The Athletic. « Pendant cette période dans un été normal, les joueurs font beaucoup de choses équivalentes à ce qu’ils font actuellement. Disons qu’on repart pour le reste de la saison avec une sorte de playoffs pendant deux, à deux mois et demi. Nous ne jouons pas une saison régulière de six mois, et il y aura une autre coupure d’environ deux moins avant la prochaine saison. »

Si la saison reprend en juillet, les joueurs auront donc connu une première coupure de quatre mois, puis une autre de deux mois à l’automne.

Six mois sans jouer, c’est beaucoup, mais le coach de Dallas y voit du positif pour… la prochaine saison.

« Si on regarde ça dans l’ensemble, ce sera sans doute mieux pour le début de saison, si ça commence en décembre, comme beaucoup de gens l’envisagent. C’est plus ou moins comme le All-Star break rallongé quand on est passé trois à quatre jours de coupure, à huit ou neuf jours d’aujourd’hui« .