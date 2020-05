Compilation | Les séries de playoffs remportées sur un panier au buzzer

Jeudi 21 mai, on fêtait les 24 ans de la victoire au buzzer des Rockets sur les Lakers sur un panier au buzzer de Ralph Sampson. Quatre jours plus tôt, c’était l’anniversaire du buzzer beater de Michael Jordan face aux Cavaliers en 1993. Sans oublier bien sûr les deux exploits de Damian Lillard et de Kawhi Leonard la saison passée, respectivement face au Thunder et aux Sixers.

La NBA et BeIN Sports proposent une compilation de ses performances rares, et on retrouve aussi John Stockton face aux Rockets, tandis que Jordan et Lillard sont présents à deux reprises.