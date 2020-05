Quin Snyder va faire évoluer ses séances vidéo grâce aux leçons du confinement

Invité du podcast de Joe Ingles et de sa femme Renae, Quin Snyder est revenu sur l’arrêt de la saison NBA, suite au test positif de Rudy Gobert pour le Covid-19. Un moment où il a eu besoin de couper du basket.

« Quand nous sommes rentrés de l’Oklahoma, c’était une période où il y avait tant d’incertitude et de stress », explique-t-il. « Je ne voulais pas penser au basket et je ne voulais pas non plus que quelqu’un d’autre y pense. »

L’entraîneur du Jazz, depuis six ans, a donc laissé son groupe digérer la situation, avant de reprendre un certain rythme avec des entraînements collectifs par visioconférence et des sessions de travail vidéo.

Bien sûr, les conditions étaient très particulières et les contraintes techniques ont forcé Quin Snyder à séparer son effectif en petits groupes, qui travaillaient de façon intéractive avec différents assistants, afin d’éviter une cacophonie qui s’impose vite en visioconférence, lorsqu’il y a trop de monde connecté en même temps.

Une stratégie qui a séduit Quin Snyder, qui compte garder ce fonctionnement lors du retour à la normale.

« C’est dur pour les joueurs de dire beaucoup de choses dans des grands groupes », explique-t-il, par rapport aux séances vidéo traditionnelles où toute l’équipe est réunie. « Et puis, ma voix peut être trop dominante. »