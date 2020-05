John Wall impatient de prouver qu’il n’est pas fini

John Wall commence à trouver le temps long, et pour cause, voilà bientôt un an et demi que sa grave blessure au tendon d’Achille l’a stoppé dans son élan alors qu’il enchaînait les saisons autour des 20 points et 10 passes décisives de moyenne. Alors que les Wizards ont d’ores et déjà annoncé que le meneur ne reviendrait pas pour finir l’exercice 2019-2020, John Wall est donc encore loin de voir le bout du tunnel.

Sa motivation pour tenir, il la puise dans son mental, cette volonté de casser la baraque lorsqu’il sera enfin autorisé à refouler un parquet NBA et de prouver qu’il a bien sa place parmi les meilleurs meneurs de la ligue.

« J’ai le sentiment que je suis le gars qui va à nouveau être en chasse, a-t-il expliqué à 247Sports.com. « Parce que maintenant, on dirait que je ne fais plus partie des débats sur les meilleurs meneurs. C’est plutôt « il est fini, il ne sera plus jamais le même ». J’ai l’impression d’avoir été l’oublié de l’histoire du basket. Comme je n’ai pas été élu M. Basketball en Caroline du Nord, je n’ai pas reçu certaines de ces distinctions, comme le rookie de l’année, tous ces trucs. C’est donc à moi de prouver encore plus ce que je vaux ».

« Je n’ai jamais été aussi en bonne santé, depuis le début de ma carrière en NBA »

Le garçon est pour le moins remonté et se nourrit de la défiance de ses détracteurs pour avancer, confiant même avoir sur son téléphone une série de remarques et tweets négatifs dont il se sert comme motivation.

« Ce ne sont rien d’autres que des notes sur mon téléphone que je lis avant de bosser ou de jouer un match, pour me motiver davantage. Je suis quelqu’un d’orgueilleux et je rigolerai au visage des gens qui pensent que je suis fini ».

Désormais débarrassé de ses douleurs vives à la cheville, lui qui a énormément sollicité cette articulation par le passé avec ses changements de direction à pleine vitesse, John Wall se sent désormais « libéré » et prêt à terminer le processus qui le conduira jusqu’à un retour aux affaires pour l’exercice 2020-2021.

« Je n’ai jamais été aussi en bonne santé, depuis le début de ma carrière en NBA. C’est pourquoi j’ai pris mon temps, c’est pourquoi je ne voulais pas revenir cette saison et être limité en minutes. Je voulais juste m’assurer d’être en pleine forme, que mon physique en soit là où je le souhaite et me préparer pour la saison prochaine ».